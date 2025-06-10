聚焦稀土…美中倫敦談判登場 川普發文：應該會非常順利

美中新一輪經貿談判昨日正式在英國倫敦登場，中國大陸官媒直指這次談判重點是稀土。美國總統川普的首席經濟顧問、國家經濟委員會主席哈塞特也表示，談判目標是恢復重要礦產的貿易流通。這將使稀土出口成為談判焦點。

美國總統川普在「真實社交」上發文指，「這次會談應該會非常順利」。

美國財政部長貝森特、商務部長盧特尼克和貿易代表葛里爾昨與大陸副總理何立峰率領的陸方代表團在倫敦舉行會談。據中共官媒ＣＧＴＮ歐洲版報導，會談時間為下午，地點在倫敦蘭開斯特府。央視也於昨晚八時廿分發布消息指出，中美經貿磋商機制首次會議開始舉行。

參加美中貿易談判的官員，9日抵達倫敦蘭開斯特府門口。 （路透）

ＣＧＴＮ發布影片顯示，何立峰八日抵達唐寧街十一號（英國財政大臣官邸）展開對英國的訪問。對於美國和大陸的談判，稀土料成「首要議題」，在關稅停火到期前，雙方還有大約兩個月時間敲定更廣泛協議。

哈塞特八日對ＣＢＳ新聞節目表示，中方「重要礦產出口放行速度比之前快一些，但還沒達到我們認為在日內瓦達成協議的程度」。

稀土產品出口近幾周來成為美中關係的一個新癥結。葛里爾等官員指控北京違反五月在日內瓦達成的協議，放慢甚至阻斷重要礦物出口，而這些稀土產品是先進電子產品不可或缺。

川普上周形容與大陸的談判已到「非常深入」階段，並表示大陸國家主席習近平已同意加快重要稀土礦物輸出。中方則表示已批准部分稀土出口申請，但未說明產品的用途或目的地。

哈塞特說，他非常有信心這項協議即將完成；希望那些對手機與其他產品很重要的稀土、磁鐵，能像四月初之前那樣順利流通。美方不希望任何技術細節拖延其出口。

美中倫敦談判，盧特尼克加入美方談判代表團，他負責出口管制，意味川普有意讓這議題提上檯面，與中方代表團談判。

在稀土成談判焦點之際，新華社昨晚刊文為大陸稀土政策發聲，強調中方政策是基於自身產業可持續發展的需求，並與全球對戰略資源進行規範化管理的趨勢一致，並非針對特定國家的壁壘。外界與其陷入脫鉤斷鏈的焦慮或戰略武器的迷思，不如理解和適應中方的（稀土）治理新規。