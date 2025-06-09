聽新聞
0:00 / 0:00
美中倫敦經貿磋商登場 陸官媒：休會後已繼續會談
大陸與美國在9日下午於英國倫敦開始舉行「中美經貿磋商機制」首次會議，最新進度是雙方在休會後已繼續會談
根據大陸官媒環球電視網歐洲頻道（CGTN Europe）消息，大陸與美國代表團在休會後繼續會談。報導發出的時間為倫敦當地時間下午4點38分。
CGTN Europe在會談開始後釋出的畫面也顯示，陪著何立峰與英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）握手後步入談判地點蘭開斯特宮（Lancaster House）會場的，是中共駐英國大使鄭澤光。
人民日報稍早指出，此次會談旨在落實兩國元首戰略溝通。6月5日晚間雙方元首通電話。兩國元首同意雙方團隊繼續落實好日內瓦共識，儘快舉行新一輪會談。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言