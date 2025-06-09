美中倫敦經貿磋商登場 陸官媒：休會後已繼續會談

大陸與美國在9日下午於英國倫敦開始舉行「中美經貿磋商機制」首次會議，最新進度是雙方在休會後已繼續會談

根據大陸官媒環球電視網歐洲頻道（CGTN Europe）消息，大陸與美國代表團在休會後繼續會談。報導發出的時間為倫敦當地時間下午4點38分。

CGTN Europe在會談開始後釋出的畫面也顯示，陪著何立峰與英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）握手後步入談判地點蘭開斯特宮（Lancaster House）會場的，是中共駐英國大使鄭澤光。

人民日報稍早指出，此次會談旨在落實兩國元首戰略溝通。6月5日晚間雙方元首通電話。兩國元首同意雙方團隊繼續落實好日內瓦共識，儘快舉行新一輪會談。