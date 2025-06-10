習近平要川普管好對中鷹派

紐約時報報導，據中國公布川習5日的通話內容，中國國家主席習近平要求美國總統川普管好政府內的對中鷹派，不要讓內閣成員或團隊破壞美中關係。

紐約時報7日報導，近幾周以來，白宮一直公開推動美中領導人直接對話，據新華社，習近平5日晚間應約與川普通話。分析人士表示，隨著美國透過科技等限制措施加強對中國施壓，中國可能擔憂川普政府的對中鷹派破壞日內瓦貿易談判，所以中國某種程度上作出讓步。

據新華社，習近平在通話中表示，「校正中美關係這艘大船的航向，需要我們把好舵、定好向，尤其是排除各種干擾甚至破壞，這尤為重要」，習近平要求美國撤銷對中國的消極舉措，兩國元首同意雙方繼續落實日內瓦會談的共識，盡快舉行新一輪會談。

紐時引述華府智庫史汀生中心（Stimson Center）中國項目主任孫韻表示，中國認為可以利用「最高領導人外交」這個機會向川普直接傳遞訊息，就是「管住你的鷹派，責任在最高領導人身上。如果你想要一段良好的關係，就不要讓你的內閣成員或團隊肆意推動那些瘋狂想法」。