美中新一輪貿易談判登場 市場盼緩解雙邊緊張關係

美國與中國的新一輪經貿磋商今天在英國倫敦登場。近幾週來，這場爭端已從針鋒相對的關稅戰升級為全球供應鏈關鍵商品的出口管制。

路透社報導，美中兩國高階官員在倫敦的蘭卡斯特宮（Lancaster House）舉行會談，試圖就上月在日內瓦達成的初步協議繼續談判。該協議曾短暫緩解華府和北京的緊張關係。

據中國官媒報導，這輪磋商被稱為「中美經貿磋商機制首次會議」。中方談判代表為中國國務院副總理何立峰；美方代表則為美國財政部長貝森特（ScottBessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）及貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。

此輪談判適逢兩國經濟關鍵時刻。美國總統川普於1月重返白宮以來，祭出連串關稅舉措，投資人期盼透過磋商緩解貿易緊張局勢。

雙方表定格林威治標準時間9日上午11時30分（台灣時間19時30分）開始談判，中國官媒新華社則於20時20分左右發稿稱會議開始舉行。

英國政府的1名發言人8日表示：「新一輪美中貿易談判將於9日在英國舉行。我國向來倡導自由貿易，並且始終明確表示，貿易戰對任何人都沒有益處，因此我們對相關談判表示歡迎。」

5月，美中雙方於瑞士日內瓦達成關稅戰休兵90天的初步協議。但近幾週以來，美國官員指責中國在履行承諾方面行動緩慢，特別是在稀土運輸方面。

本輪磋商登場的4天前，川普與中國國家主席習近平已進行直接通話。這是川普1月20日正式就職以來，首次與習近平直接互動。