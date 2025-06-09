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新華社快訊：美中開始在倫敦經貿磋商 「出口管制」成為頭號議題

聯合報／ 記者葉文義/即時報導
中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰與美方在英國倫敦開始舉行中美經貿磋商機制首次會議。圖／路透
中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰與美方在英國倫敦開始舉行中美經貿磋商機制首次會議。圖／路透

新華社剛剛快訊報導，當地時間6月9日，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰與美方在英國倫敦開始舉行中美經貿磋商機制首次會議。

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平5日通話後，美中團隊今起在倫敦進行新一輪經貿磋商，此次談判預計將以上個月在日內瓦達成的臨時關稅削減協議為基礎展開，美方代表團成員包含財政部長貝森特、貿易代表葛里爾、商務部長盧特尼克，中方則由副總理何立峰率領。

華爾街日報報導，近幾周華府與北京之間的貿易戰，已由關稅轉向兩國互相施加的關鍵原料或產品出口限制，美中兩國9日舉行的貿易談判，「出口管制」成為頭號議題。

美中倫敦會談前，大陸官媒新華社發表題為《中美貿易「不平衡」是個偽命題》的評論稱，在對陸貿易問題上，美方所謂中美貿易不平衡成為其加徵關稅的主要藉口，但事實上，美方將經貿問題泛安全化才是癥結所在，這一思維若不調整將成為各方合作共贏的最大障礙。

環球時報則稱，美方一直抱怨和強調中方的稀土出口管制，但很少提日內瓦會談後美方對中國的晶片、AI等科技產業的限制。大陸外交學院教授李海東說，美國目前依然存在企圖限制談判對手發展權利和發展空間的不健康思維。中美經貿磋商要想取得雙贏結果，必須秉持平等態度，尊重各自關切，互惠合作。

另有外媒報導，這輪美中磋商將至少進行一整天。

關稅 美中貿易談判 川普

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