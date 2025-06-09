美中新一輪經貿磋商在倫敦登場 至少進行一整天

美國總統川普與中國國家主席習近平通話後促成的美中新一輪經貿磋商，當地時間今天上午在英國倫敦登場。綜合外媒報導，這輪磋商是在倫敦一處未公開的地點舉行，將至少進行一整天。

在中國官媒報導中，這輪磋商被稱為「中美經貿磋商機制首次會議」。中方代表為中國國務院副總理何立峰；美方代表則為美國財政部長貝森特（ScottBessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）及貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。

外界預料，美中新一輪經貿磋商除仍待解決的關稅稅率外，中方對稀土以及美方對高科技的限制，將成為這次磋商同樣受到各方關注的焦點。其中，中國對稀土的限制出口已對汽車等產業造成立即性的衝擊。

在美中磋商登場前，央視新聞報導，何立峰當地時間8日以「中英經濟財金對話中方牽頭人」身分，會見「對話英方牽頭人」英國財政大臣里夫斯（RachelReeves），就中英經濟財金合作和雙方共同關心的問題深入交換意見。

何立峰說，中英雙方應共同努力落實好習近平與英國首相施凱爾（Keir Starmer）的共識，推動中英經濟財金對話成果落地見效，進一步深化經濟財金各領域交流與合作，促進實現互利共贏，保持中英經濟關係持續健康穩定發展。

根據報導，里夫斯表示，英方高度重視對中合作，願與中方加強溝通，落實好英中經濟財金對話成果，為英中經濟合作注入新動能。