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美中貿易戰 紐時：習近平要求川普管好對中鷹派

中央社／ 台北9日電

美中今天在英國舉行貿易會談前，雙方的博弈不斷升級。紐約時報報導，據中國公布川習5日的通話內容，中國國家主席習近平要求美國總統川普管好政府內的對中鷹派，不要讓內閣成員或團隊破壞美中關係。

紐約時報7日報導，近幾週以來，白宮一直公開推動美中領導人直接對話，據新華社，習近平5日晚間應約與川普通話。分析人士表示，隨著美國透過科技等限制措施加強對中國施壓，中國可能擔憂川普政府的對中鷹派破壞日內瓦貿易談判，所以中國某種程度上作出讓步。

據新華社，習近平在通話中表示，「校正中美關係這艘大船的航向，需要我們把好舵、定好向，尤其是排除各種干擾甚至破壞，這尤為重要」，習近平要求美國撤銷對中國的消極舉措，兩國元首同意雙方繼續落實日內瓦會談的共識，盡快舉行新一輪會談。

紐時引述華府智庫史汀生中心（Stimson Center）中國項目主任孫韻表示，中國認為可以利用「最高領導人外交」這個機會向川普直接傳遞訊息，就是「管住你的鷹派，責任在最高領導人身上。如果你想要一段良好的關係，就不要讓你的內閣成員或團隊肆意推動那些瘋狂想法」。

上海復旦大學國際問題研究院長吳心伯表示，自5月美中在日內瓦達成貿易協議以來，川普政府內部不同成員都在推動自己的議程，例如商務部推出出口管制措施，國務院表示會「大力撤銷」中國學生簽證。

對於習近平在通話中強調，兩國領導人要「排除各種干擾甚至破壞」，吳心伯表示，這反映中國認為「必須在領導人層面進行溝通，以遏制中美關係迅速惡化的勢頭」。

報導表示，中國一直拒絕川普提出與習近平直接接觸的建議，習近平願意與川普通話，可能是為了給中國政府爭取更多時間，為長期鬥爭做準備。

報導並且表示，在某種程度上，中國可以視此次通話為一次勝利，川普似乎軟化了美國政府對中國學生簽證的立場，表示歡迎中國留學生到美國。

關稅 川普

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