港府為貿易戰做最壞打算！助企業減少對美依賴 「進一步融入國家」

在中美貿易戰夾殺下，香港特首李家超近日受訪表示，即使北京與華盛頓地緣政治緊張局勢進一步惡化，香港也不會對美國採取報復措施而摧毀香港的「成功基因」，並危及自由港地位。他並稱，港府已做好「最壞的打算」，將加大支持本地企業開拓新市場。

香港進口大部分商品都是免稅，並且以獨立關稅區地位加入世貿組織，但在美國「對等關稅」下其適用稅率與中國大陸綑綁。

澳洲貿易部長法瑞爾八日在澳洲天空新聞抨擊美國總統川普的關稅政策不合理，澳方將致力推動與更多國建立或加強自貿協定（ＦＴＡ），以降低對美依賴。川普對澳洲輸美商品徵百分之十的基準關稅，其中鋼鋁品的關稅達百分之五十。

法瑞爾說，「我希望，全球各地真的信奉自由公平貿易的國家能達成協議，將ＦＴＡ擴大到全球，如此一來不管美國人選擇怎麼做，我們都能擁有更多元化的貿易夥伴」。

李家超在香港南華早報八日刊登的專訪中表示，香港成功的因素在於開放，以發展為貿易樞紐，「零關稅」和「自由港」地位為香港創造如此規模的貿易量，強調不能扼殺香港的「成功基因」。他承諾，在剩下的兩年任期，將加強協助本地企業減少對美國的依賴，並開拓東南亞和中東等新市場，以尋找「藍海」。他並表示，「將透過進一步融入國家，利用好國家發展機遇，同時維持香港的國際聯繫與一國兩制方針」。

法瑞爾上周赴法國巴黎，與世貿組織（ＷＴＯ）、經濟合作與發展組織（ＯＥＣＤ）及其他經濟體代表會談後，對澳媒發表前述看法。他強調，這些會談聚焦避免貿易保護主義，並鼓勵從事自由公平的貿易。