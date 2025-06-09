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哈佛外籍生簽證恢復受理！專家：簽證被拒絕率仍將大增

聯合報／ 編譯盧思綸、記者李芯／綜合報導

華盛頓郵報七日報導，美國國務院六日晚間七時五十五分發出電報，訓令駐全球外館恢復為準備赴哈佛大學的國際學生與交流訪客處理簽證，即撤銷五日發出的應拒絕此類簽證申請訓令。

六日晚間發出的美國國務院訓令寫道，「使領館應繼續完成對申請赴哈佛的外籍人士做進一步審查，包括對他們的社群媒體帳戶。」

即使美國國務院五日晚間八時五十九分的訓令已因此被正式撤銷，但專家指出，國務院在核發簽證上擁有極大的行政裁量權。

專家提到，美國領事官可基於任何理由拒發簽證且無需說明原因。外國人申請簽證也可能陷入遙遙無期的不確定「行政處理」狀態，申請人基本上根本無從得知自己的申請正被國務院和使領館如何「另眼看待」。

鑒於川普政府正加強審查，有專家認為，即使哈佛接下來持續在聯邦法院的法庭攻防上占上風，赴哈佛的簽證被拒絕率，仍將大幅增加。

一名即將前往哈佛就讀的台灣準留學生表示，哈佛大學皆有寄信告知學生簽證問題的最新進展，他也只能在等待消息的同時，繼續按計畫準備搬家、赴美。教育部前國際司參事邱玉蟾提醒，即使學生拿到入學許可，美國政府也有權基於國家安全等理由，再次審酌簽證的發放。

中正大學副校長詹盛如指出，即便學校現在可以正常招生，未來的福利、各項機會仍可能受影響，尤其是像哈佛、哥倫比亞等立場較偏向自由派的學府。有學生因此直接放棄去美國，或者轉而決定前往其他比較不會「被針對」的學校。

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