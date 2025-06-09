陸稀土武器化！出口管制卡脖子 美恐措手不及

中國大陸與美國九日將在英國倫敦舉行第二輪貿易與關稅談判。英國金融時報八日引述專家與業界人士報導，北京成功將出口管制武器化，限制其稀土出口已打亂全球供應鏈並施壓美國，使雙邊談判的權力天平向北京傾斜。這種做法很可能被北京如法炮製在高科技供應鏈領域。

英國顧問公司「控制風險」專家吉爾霍姆說，出口管制讓北京能一邊反制美國，一邊反制那些受華府施壓而對中國採取更強硬立場的第三方國家。吉爾霍姆還說，這類情況的前例並不多，出口管制對北京是夢寐以求的工具；中國能調整、收緊與放寬，也能選擇一體適用各國，或只對單一國家。

分析家表示，美國與歐盟如今都正與中國打貿易戰，北京藉由稀土管制取得的籌碼，也可能套用在高科技供應鏈。根據中國的策緯諮詢公司，若美國進一步收緊晶片出口限制，北京即可選擇限制鈦、鎂與尚未納入出口管制的輕稀土材料。

龍洲經訊創始合夥人兼研究部門主管葛藝豪在致客戶的備忘錄中寫道，中國在強力磁鐵、電晶體，以及高能量密度與低成本的電池等生產上擁有主導地位，並在電動車和自駕車、無人機、機器人、感測器及智慧型手機等領域，以及驅動前述商品的半導體、電池和人工智慧（ＡＩ）上，建構一套強大且高度整合的產業生態系。

「陸掌握談判籌碼」

葛藝豪還寫道，影響力的天平正快速倒向中方，而川普團隊才剛意識到這點。

該報導稱，中國出口許可證核發的進度緩慢，已促使多國陸續與北京展開雙邊談判，讓中國在其他議題上掌握更大談判籌碼。知情人士表示，包括南韓、日本與若干歐盟國家，近幾周已經直接向北京表達對其稀土供應狀況的關切。

一位知情西方國家外交官直言，中國的手法純粹就是交易，「北京的策略就是分而治之」。

華府智庫戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）研究員馬佐科提到，各國政府可望開始建立更大規模的戰略物資儲備，以因應這類衝擊，並加碼資金盡快研發降低對中依賴的替代方案。