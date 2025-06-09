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關稅談判 陸專家揭華府心機「美關注穩定幣救美債」

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
摩根大通、美國銀行等華爾街大銀行正在研究是否要聯合發行穩定幣。路透
摩根大通、美國銀行等華爾街大銀行正在研究是否要聯合發行穩定幣。路透

美中預計九日在英國倫敦展開新一輪經貿磋商，中國大陸學者預測，談判可能聚焦稀土供應鏈及美國債務危機等議題。

針對美中經貿博弈，香港明報報導，中國人民大學國際關係學院教授王義桅表示，美國暫時撤銷對中加徵的百分之一一五關稅後，仍保留以芬太尼問題為由加徵的百分之廿關稅。中方向來認為芬太尼被美方作為藉口，並要求取消這一關稅。此外，中方承諾保持稀土供應，但未來可能面臨與美國「透過聯盟體系獲取資源」的博弈，中方當然要強調美國脅迫盟友構建新供應鏈的問題，尤其是美國在亞太把「軍事同盟」搞成「供應鏈同盟」的企圖。

王義桅特別提及會談地點頗具深意，貿易戰長遠來說是金融戰，會談選址國際金融中心倫敦具特殊意義，「英國人肯定也在出主意」。他表示，當前單一主導貨幣體系存在根本矛盾，人民幣國際化雖是一種嘗試，但仍面臨基本生產規律與貨幣公共職能的悖論。這背後的金融問題是非常長期、尖銳、複雜的。

他並提到，六月將會有六點五兆美元國債到期，中方正逐步減持美債，退至第三大美債持有國。中方是否願意購買穩定幣等新型貨幣形式，來緩解美國債務危機，對美國十分重要。另若中方金融服務進一步開放，也可能成為美國平衡美債問題與貿易逆差的關鍵。而考慮到美國明年的中期選舉因素，美方為爭取農業州選票，中美在能源和農業領域的合作也可能被探討。

界面新聞報導，中歐國際工商學院經濟學與金融學教授許斌在「中國宏觀經濟論壇」（ＣＭＦ）指出，現在全球貿易被注入非常重要的新變量，就是對地緣政治因素的考量，他提出全球經濟「兩驅化」假說，即中美雙方在部分領域自主獨立，兩者間會互通有無，歐盟、東協、非洲、拉美這些力量會同時與中美保持經濟和政治聯繫。

對外經貿大學中國ＷＴＯ研究院長屠新泉稱，從中長期看，未來世界貿易和經濟可能是雙頭驅動，中美間的貿易聯繫很可能從直接聯繫，轉向更擴散化的間接聯繫。這情況實際已經發生，過去幾年，透過第三方中轉，中美間的互相依賴還在提高，未來「連接國」地位可能提高。

關稅 川普

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