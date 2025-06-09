北京壞消息！「那個男人」加入美談判團隊 關稅施壓恐沒完沒了

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平五日通話後，美中團隊今日起在英國倫敦進行新一輪經貿磋商，相較五月日內瓦會談，美方代表除了財政部長貝森特與貿易代表葛里爾，還將新增商務部長盧特尼克。中國大陸學者坦言，鑒於盧特尼克是加徵關稅的倡導者，他的加入對中方不是好消息，美中未來談判道路依然艱難。

美中倫敦經貿磋商將以上個月在日內瓦達成的臨時關稅削減協議為基礎展開。貝森特、葛里爾和盧特尼克是美國代表團成員，中方則由國務院副總理何立峰率領。儘管這次經貿磋商前，北京似已放寬稀土出口管制，但美中經貿議題牽涉甚廣，談判前景仍存在高度不確定性。

美、中九日將在英國倫敦舉行第二輪貿易與關稅談判，美商務部長盧特尼克將參與。圖為美國財長貝森特（左）與中國國務院副總理何立峰（右）五月在瑞士日內瓦第一輪雙邊談判前合影。（路透）

香港英文報刊南華早報報導，北京對外經濟貿易大學經濟學教授龔炯分析，隨著盧特尼克加入美國團隊，大陸談判代表可能面臨艱巨任務。「這位商務部長是美國關稅倡導者，負責出口管制的工業與安全局，就是由商務部負責監管。」

龔炯指出，盧特尼克一直支持使用高關稅來減少聯邦赤字，暗示美方可能繼續以關稅施壓中方。此外，葛里爾與賴海哲（Robert Lighthizer）的密切關係，預計他在關稅問題上也會採取強硬態度。賴海哲是川普第一任期的美國貿易代表，他強烈主張對進口商品徵收高額關稅，以保護美國產業。龔炯示警稱，「我認為貝森特、葛里爾、盧特尼克三人將參與未來的貿易談判，這對中國來說不是好消息」。

美國史汀生中心東亞計畫聯合主任兼中國計畫主任孫韻表示，此次會談如果順利進行，將標誌著一個重要進展。這是日內瓦會談後，雙方第一輪認真解決貿易問題的談判，雙方都肩負著最高領導人的授權。孫韻認為，雙方能否在解決關鍵癥結方面取得迅速而具體的進展仍有待觀察。這些癥結包括大陸的稀土出口管制和美國對先進技術的限制，預計這兩項議題都將成為此輪談判的重點議題。

中央社報導，復旦大學美國研究中心主任吳心伯認為，這次會談除了關稅問題外，還會涉及到雙方關心的其他經貿議題。對陸而言，包括美國對科技限制和打壓，以及對一些實體的制裁。美關心包含中國對美稀土出口問題，預料也會提到中方增加對美採購，甚至可能會提出TikTok交易問題。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘則認為，中美競爭幾乎是全方位的、深入的、激烈的、且錯綜複雜。美國禁止向中國出口高科技半導體，以及中國對稀土出口的嚴格管控，只是當前貿易領域最突出的焦點。美中達成某些臨時性的次要妥協是可能的，但重大的、持久的和解，幾乎可確定是不應寄予期待。