川普擬對飛機零件徵稅… 美國航太業卻搖頭：關稅保護恐適得其反
美國航空公司和航太製造商堅稱他們不需要關稅保護，並示警，川普政府擬議的徵稅措施，可能侵蝕航太業70多年來享有的可觀貿易順差。
法新社報導，應川普總統要求，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）領導的商務部5月1日啟動調查，以確定是否對民用飛機及包括發動機等零件徵收10%至20%的關稅。
這些關稅旨在保護美國產業，但產業界隨即向政府表示，他們對此不感興趣。
美國航太工業協會（Aerospace Industries Association）在一封致盧特尼克、並由法新社取得的信中表示：「對民用航空技術進口施加廣泛的關稅或非關稅貿易壁壘，可能會逆轉數十年的產業進步，並損害國內供應鏈。」
相關各方須在6月3日之前表達立場。
盧特尼克隔天宣布，華盛頓計劃在本月底前「訂定飛機零件關稅標準」，「重點是在保護這個產業」，「我們將利用這些關稅來促進美國產業發展」。
但美國航太工業協會和美國航空協會（Airlines for America）表示擔心，認為關稅不僅不會帶來幫助，最終還會損害美國製造商的利益。
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