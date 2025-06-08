美中破冰是真的？川普、習近平通話後稱「問題已解」 僵局恐仍持續數月

當美國和中國上個月宣布為期90天的關稅休戰協議時，全世界都松了一口氣。這項協議暫時停止了全球最大和第二大經濟體之間不斷升級的貿易戰，這場貿易戰讓企業和投資者憂心忡忡。

經過在日內瓦的緊張談判後，這項協議將美國對中國進口商品的關稅從145%大幅削減至30%，中國對美國商品的報復性關稅則從125%降至10%。

然而，僅僅三周後，美國總統川普再次激化矛盾，聲稱中國「完全違反」了休戰協議，但沒有提供詳細說明。川普隨後表示，中國國家主席習近平「非常難以達成協議」。

中國迅速反擊，稱自日內瓦談判以來，美國實施了「歧視性和限制性措施」，並指出美國對芯片設計軟件出口的限制，以及對中國科技巨頭華為所生產的人工智能（AI）芯片的警告。

關稅談判卡在稀土出口

美國政策制定者對中國遲遲未批准稀土和其他關鍵元素的出口許可證感到不滿。這些資源對高科技、國防和清潔能源領域至關重要。

中國掌握著全球稀土產量的三分之二以上，並擁有90%的稀土加工能力。中國已經對多種關鍵礦物實施出口限制。由於缺乏本國的稀土加工能力，美國在北京的限制措施下極為脆弱。

對於在日內瓦會議上達成的稀土協議內容，目前存在爭議。周三（6月4日），在接受彭博社采訪時，總部設在北京的策緯咨詢公司（Trivium China）的關鍵礦產供應鏈研究主管科裡·康布斯（Cory Combs）表示，華盛頓認為北京會「完全取消出口許可證的審批要求」，而北京則稱未曾同意此項內容。

中國美國商會主席邁克爾·哈特（Michael Hart）周一告訴《金融時報》，中國現在已經加快向幾家美國汽車制造商發放稀土出口許可，但他指出，只有「少數官員」在處理成千上萬份申請。

總部設在美國的德國馬歇爾基金會資深研究員潘妮·納斯（Penny Naas）向德國之聲表示，稀土是「中國手中最大的一張牌」，她說，「談判的關鍵部分是它們何時以及如何開放這些產品的貿易。」

納斯對華盛頓與北京之間再度爆發的口水戰並不感到意外。她指出：「在達成協議之前，你常常會看到這種來回拉鋸，甚至是幾乎破裂的過程。」

但距離8月12日——即90天休戰期屆滿的日子——越來越近，雙方又互指對方違約，達成持久停火和長期協議的前景依然不明朗。

川普借關稅爭取籌碼

除了爭取獲取中國稀有礦物的准入權外，美國還希望削減對華貿易逆差。2024年，美國對中國的貿易逆差達到2950億美元，較前一年增加近6%。

川普政府呼籲北京增加對美國產品的采購，並消除非關稅壁壘——例如針對美國企業的反壟斷調查，以及將部分美企列為「不可靠實體」。

華盛頓還要求中國進行更多經濟改革，終止對人民幣的操縱行為。人民幣長期被人為壓低，以促進出口。今年4月，當川普宣布前所未有的關稅時，人民幣兌美元匯率跌至7.2038的20個月低點。如果美國重新提高關稅，人民幣可能進一步貶值。

川普還敦促中國加強打擊前往美國的非法移民的力度，並停止出口用於制造芬太尼的前體化學品。這種阿片類藥物正引發美國公共健康危機。

川普與習近平通話能否打破僵局？

美國財政部長斯科特·貝森特（Scott Bessent）上周承認，談判「陷入僵局」。現在，外界的關注點是，川普與習近平的通話是否能打破僵局。幾個月來，川普一直宣稱他將與習近平通話，甚至提到他可能前往中國當面會談，但北京方面一直沒有公開回應。

6月5日，川普與習近平通了電話。川普之後在社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文稱，他與習近平有一場「非常好的通話」 ，過程約一個半小時。川普表示，美中領導人幾乎完全聚焦於貿易，並未討論俄烏戰爭或伊朗等議題。他還透露兩人討論到稀土，並稱「現在應該已經沒有任何問題了。」

川普的貼文寫道，美中的團隊將在不久後會面，地點待定。

中國官媒新華社則指出，習近平向川普表示，要「校正中美關系這艘大船的航向」，強調要「排除各種干擾甚至破壞行為」，並指出雙方此前在日內瓦進行貿易協商，「證明了對話與合作是唯一正確的選擇」。

盡管川普在即將舉行的G7和北約峰會間隙有機會與其他國家領導人交流，但美中兩國領導人預計要到今年稍晚些時候才能會晤。這預示著這場僵局可能還將持續數月。

關稅訴訟為中國助力

另一項可能對中國有利的因素，是川普推出的前所未有的關稅缺乏法律方面的確定性。上周，一家美國貿易法院裁定這些關稅違法。隨後，上級法院暫時恢復了這些關稅，白宮聲稱要將此案上訴至最高法院。

德國馬歇爾基金會的納斯對德國之聲表示：「在美國立場仍不明確的情況下，可能不會有人不管不顧地提出條件。」

與此同時，法塔斯預測，當前的休戰協議可能會延長到超過90天。他說：「除非我看到雙方真正有可能妥協，否則我會保持非常謹慎。目前的不確定性仍然非常高。」

關稅爭端掩蓋美中科技對抗

無論是川普還是拜登政府，都將保持美國科技優勢作為首要目標。然而，外界對關稅政策分散資源與注意力的擔憂日益上升，這可能削弱美國企業實現該目標的能力。

投資者對關稅可能引發美國經濟衰退的擔憂日益加劇。

關稅已經導致成本上升，並擠壓了美國科技企業的預算，限制了它們在關鍵時刻對研發的投資能力。由於政策制定者將大量注意力集中在關稅問題上，旨在增強本土創新的相關倡議面臨被邊緣化的風險。

與此同時，北京則加倍努力，降低對美國科技的依賴。通過大規模國家補貼，中國在人工智能、量子計算、高端芯片制造和6G通信等領域取得進展，正在縮小與美國的技術差距。

納斯認為，中國如今在「美國自認為領先的大多數技術領域」已經追趕上來。她指出，美國企業正在「已經落後，同時還要把所有時間都花在調整供應鏈上。」

「在我們與對手爭奪科技未來之際，這是他們時間的最佳利用方式嗎？」她問道。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】