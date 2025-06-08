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美徵不合理關稅 澳貿易部長：尋求與他國加強貿易關係

中央社／ 雪梨8日綜合外電報導

澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）今天抨擊美國總統川普的「不合理」關稅，他說，澳洲將致力推動與更多國家建立或加強自由貿易協定，以降低對美國的依賴。

澳洲是美國的親密盟友，但在川普實施的全球性關稅措施下，澳洲對美國出口的商品被統一徵收10%的關稅，鋼鋁關稅更高達50%。

法瑞爾告訴「天空新聞網」（Sky News）：「我希望世界各地真正信奉自由公平貿易的國家能夠達成協議，將自由貿易協定擴展到全球，這樣無論美國人選擇怎麼做，我們都能擁有更加多元化的貿易夥伴。」

法瑞爾是在上週於法國巴黎與世界貿易組織（World Trade Organization）、經濟合作暨發展組織（OECD）以及其他國家舉行會談後，發表上述談話。他說，這些會談的重點是防止「保護主義」，並鼓勵自由公平貿易。

法瑞爾表示，澳美年貿易額約1000億澳元（650億美元），澳洲從美國購買商品的金額多於出售的商品。

他表示，他上週已就美方關稅措施向美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）提出抗議。

「我對葛里爾表達的立場是，美國對澳洲徵收的關稅不合理。」

「我們希望取消所有關稅，而不是只有部分取消。」

關稅 川普

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