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分析：美中倫敦會談意義特別 貿易戰長遠是金融戰

中央社／ 台北8日電

美中當地時間9日將在倫敦會談，商討貿易協議相關議題。中國學者認為，這次會談選在國際金融中心倫敦具特殊意義，因為貿易戰長遠來說是金融戰。

對於倫敦會談的可能焦點，香港明報今天引述中國人民大學國際關係學者王義桅指出，美國暫時撤銷對中國加徵的115%關稅後，仍保留以芬太尼問題為由對中國加徵的20%關稅。中國向來認為美國拿芬太尼問題作為藉口，並要求取消這一關稅。

此外，王義桅說，中國承諾保持稀土供應，但未來可能面臨與美國「通過聯盟體系獲取資源」的博弈，「中方當然要強調美國脅迫盟友構建新供應鏈的問題」，尤其是美國在亞太地區將「軍事同盟」變成「供應鏈同盟」的企圖。

另一方面，王義桅指出，美國正透過人工智慧推動製造業回流，但傳統製造業回流面臨困難，「美國打壓哈佛不培養電工鉗工，而中國培養電工、鉗工的魯班工坊，非常值得進入美國」；而考慮美國明年的期中選舉，美方為爭取農業州選票，這次會談也可能探討中美在能源和農業領域的合作。

王義桅並認為，貿易戰長遠來說是金融戰，因此這次會談選在作為國際金融中心的倫敦具特殊意義。當前單一主導貨幣體系有根本性矛盾，人民幣國際化雖是一種嘗試，但仍面臨基本生產規律與貨幣公共職能的悖論，「所以我覺得背後的這個金融問題是非常長期、尖銳、複雜的」。

他指出，中國正逐步減持美債，退至第三大美債持有國。中方是否願意購買穩定幣等新型貨幣形式以緩解美國債務危機，對美國十分重要；而中國金融服務若進一步開放，也可能成為美國平衡美債問題與貿易逆差的關鍵。

美國總統川普日前宣布，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）及貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）將於9日在倫敦與中方商討貿易協議的議題。

據中國外交部，中國國務院副總理何立峰將於8至13日訪問英國。

關稅 川普

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