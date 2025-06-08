川習通話後 陸駐美大使：美應撤銷「錯誤舉措」

新加坡外交部長維文受邀至華府智庫哈德遜研究所發表談話表示，美中之間脫鉤將衝擊全世界，為全球帶來通膨、減緩進步，美中現在缺乏戰略信任，需要多通話、多互相訪問。

川習五日晚間通話後，大陸駐美大使謝鋒表示，希望美方同中方相向而行，落實好兩國元首通話達成的重要共識，撤銷對中國實施的錯誤舉措，為中美關係重返正軌創造必要條件。

維文說明，如果美中脫鉤，將過度強調韌性和國家安全，改變過去八十年來以效率和競爭優勢為基礎的全球供應鏈，到時恐不再注重成本效益和效率，勢必會墊高價格。

維文表示，美中現在缺乏戰略信任，陷入沒有信任的惡性循環，甚至掉入矛盾的升級螺旋，尤其現在美中的競爭關係，美中之間應該多打電話，多一些互相訪問，多一些建設性的努力來處理全球共同的問題。

謝峰則是六日出席使館舉辦的一場活動時表示，中美相互尊重、和平共處、合作共贏，不僅有利於兩國，也有利於世界和平與發展。

新華社昨日發表時評指出，中美兩國元首五日直接溝通及時必要，意義深遠，為中美關係創造了重回正軌的重要契機。對美方而言，當務之急則是「實事求是看待取得的進展，撤銷對中國實施的消極舉措」。

人民日報評論文章表示，中美雙方要用好已經建立的經貿磋商機制，繼續落實好日內瓦共識，盡快舉行新一輪會談。文章並特別強調，台灣問題事關中國國家主權和領土完整，是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。