聽新聞
0:00 / 0:00

川習通話後 陸駐美大使：美應撤銷「錯誤舉措」

聯合報／ 記者陳熙文、記者陳湘瑾／綜合報導
中國大陸駐美大使館6日舉辦活動，大使謝鋒出席致詞。 （中新社）
中國大陸駐美大使館6日舉辦活動，大使謝鋒出席致詞。 （中新社）

新加坡外交部長維文受邀至華府智庫哈德遜研究所發表談話表示，美中之間脫鉤將衝擊全世界，為全球帶來通膨、減緩進步，美中現在缺乏戰略信任，需要多通話、多互相訪問。

川習五日晚間通話後，大陸駐美大使謝鋒表示，希望美方同中方相向而行，落實好兩國元首通話達成的重要共識，撤銷對中國實施的錯誤舉措，為中美關係重返正軌創造必要條件。

維文說明，如果美中脫鉤，將過度強調韌性和國家安全，改變過去八十年來以效率和競爭優勢為基礎的全球供應鏈，到時恐不再注重成本效益和效率，勢必會墊高價格。

維文表示，美中現在缺乏戰略信任，陷入沒有信任的惡性循環，甚至掉入矛盾的升級螺旋，尤其現在美中的競爭關係，美中之間應該多打電話，多一些互相訪問，多一些建設性的努力來處理全球共同的問題。

謝峰則是六日出席使館舉辦的一場活動時表示，中美相互尊重、和平共處、合作共贏，不僅有利於兩國，也有利於世界和平與發展。

新華社昨日發表時評指出，中美兩國元首五日直接溝通及時必要，意義深遠，為中美關係創造了重回正軌的重要契機。對美方而言，當務之急則是「實事求是看待取得的進展，撤銷對中國實施的消極舉措」。

人民日報評論文章表示，中美雙方要用好已經建立的經貿磋商機制，繼續落實好日內瓦共識，盡快舉行新一輪會談。文章並特別強調，台灣問題事關中國國家主權和領土完整，是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。

關稅 習近平 美中 經貿 新加坡 川習 川普 台灣問題 供應鏈

延伸閱讀

新華社評論：美國當務之急是撤銷對大陸實施的消極舉措

人民日報鐘聲：台灣問題是中美第一條紅線 美應停止製造台海局勢緊張

美中迎第二輪貿易談判 星國外長：雙方缺乏戰略信任

分析指龐德偉獲川普信任 是美國駐中超級大使

相關新聞

路透：美商務部頒禁令 核電設備停售大陸

路透六日引述四位知情人士獨家報導，美國商務部已暫停其核設備供應商西屋及艾默生，向中國大陸出口商品的銷售許可，預料將影響核電廠零件和設備的出口。這兩家供應商皆尚未對此置評。

第二輪磋商在倫敦 美中官員9日貿易談判

美國總統川普六日宣布，財政部長貝森特、商務部長盧特尼克、貿易代表葛里爾與中方代表，預計九日在英國倫敦會面，展開第二輪貿易談判。大陸外交部昨晚間宣布，應英國政府邀請，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於六月八日至十三日訪問英國。其間，將與美方舉行中美經貿磋商會議。

川習通話後 陸駐美大使：美應撤銷「錯誤舉措」

新加坡外交部長維文受邀至華府智庫哈德遜研究所發表談話表示，美中之間脫鉤將衝擊全世界，為全球帶來通膨、減緩進步，美中現在缺乏戰略信任，需要多通話、多互相訪問。

華爾街日報：TikTok不賣就禁 川普擬3度延長寬限

華爾街日報七日引述幾位知情人士報導，美國總統川普預料將簽署一項行政命令，暫緩執行短影音平台TikTok在美國「不賣就禁」的法律。這將是川普自一月廿日回任以來，第三次延後該法令實施期限。白宮對此還未回應置評請求。

時隔2月 大陸恢復接收波音新機

美中緊張關係降溫後，時隔兩個月，中國大陸也恢復接收波音新機。路透報導，根據即時航班追蹤系統「Flight Radar 24」的航班紀錄，一架噴有廈門航空標誌的全新波音七三七 MAX客機，六日上午十時從美國西雅圖起飛，前往波音在中國大陸的交機中心。

李在明、川普通話！強調韓美同盟關係特別 同意協商關稅

四日甫就任的南韓總統李在明六日和美國總統川普通話，這是兩人首度以總統身分跟對方通話。南韓總統祕書室發言人姜由楨說，通話約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。