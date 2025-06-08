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時隔2月 大陸恢復接收波音新機

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

美中緊張關係降溫後，時隔兩個月，中國大陸也恢復接收波音新機。路透報導，根據即時航班追蹤系統「Flight Radar 24」的航班紀錄，一架噴有廈門航空標誌的全新波音七三七 MAX客機，六日上午十時從美國西雅圖起飛，前往波音在中國大陸的交機中心。

自今年四月初，在美國祭出「對等關稅」後，至少有三架原訂交給大陸航空公司的波音七三七 MAX新機，從舟山的波音交機中心飛回西雅圖。路透指出，此次飛往中國的這架客機，正是四月初首批返回美國的其中一架。

彭博五月中曾引述知情人士透露，中美日內瓦談判取得突破後，大陸已取消對航空公司接收波音飛機的禁令。知情人士稱，北京當局通知航空公司可自行決定安排接收波音新機。

波音公司執行長Kelly Ortberg隨後於五月廿九日表示，大陸的航空公司將於六月恢復接收波音飛機。

波音此前曾表示，受關稅影響，大陸客戶將不再接收新機，並稱公司正考慮轉售數十架飛機；北京方面則未曾明確說明為何停止接收波音新機，但表示美國徵收的關稅已對大陸的航空公司與波音造成嚴重衝擊。

中國大陸約占波音商用飛機訂單庫存的百分之十，是波音重要並且不斷成長的市場。

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