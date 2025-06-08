聽新聞
0:00 / 0:00

華爾街日報：TikTok不賣就禁 川普擬3度延長寬限

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
美國加州的TikTok公司。 （歐新社）
美國加州的TikTok公司。 （歐新社）

華爾街日報七日引述幾位知情人士報導，美國總統川普預料將簽署一項行政命令，暫緩執行短影音平台TikTok在美國「不賣就禁」的法律。這將是川普自一月廿日回任以來，第三次延後該法令實施期限。白宮對此還未回應置評請求。

美國去年因國安擔憂，在兩大黨支持下通過法律，要求中國抖音海外版TikTok找到非中國大陸買家，否則將禁止在美國營運。川普回任當天就首次延後該法實施七十五天，四月四日又簽署行政命令，再次延期七十五天，將在六月十九日期滿。

該報導說，白宮一直在推動一項交易，讓多個投資人接手擁有由美國人營運的TikTok。但美國四月初對中國輸美商品徵高關稅後，該交易的進度就受影響。川普政府官員說，該交易框架尚在討論，但在美中緊張緩解前不太可能推進。

知情人士說，目前提案是由雲端服務供應商甲骨文、私募基金業者黑石集團和銀湖、創投公司安德立森霍洛維茲及戴爾執行長戴爾等十多個潛在投資人，在美國人營運的TikTok持股。TikTok中國母公司字節跳動在該分拆公司的持股則將低於兩成。

知情人士還說，川普政府官員先前認為該交易已廣獲同意，但川普四月宣布對等關稅的隔天，字節跳動的代表就告訴白宮，在美中舉行貿易和關稅談判前，中方不會批准交易。川普四月六日曾說，若非美國同月稍早對中國加關稅，中國原將同意TikTok出售的交易。

一位川普政府官員稱，川普五日和中國國家主席習近平通話時未談到TikTok。五月底川普受訪曾說他想「拯救」TikTok，「我們大概需要拿到中國的同意。中國一向不容易（對付）」。

關稅 習近平 白宮 甲骨文 抖音 川普 字節跳動 國安 TikTok

延伸閱讀

共和黨員選邊站挺川普：馬斯克喊彈劾已踩線

李在明、川普通話！強調韓美同盟關係特別 同意協商關稅

傳川普擬大砍加州補助 紐森怒嗆：是時候停繳稅了

喊話降息1個百分點 川普：Fed主席繼任人選很快出爐

相關新聞

路透：美商務部頒禁令 核電設備停售大陸

路透六日引述四位知情人士獨家報導，美國商務部已暫停其核設備供應商西屋及艾默生，向中國大陸出口商品的銷售許可，預料將影響核電廠零件和設備的出口。這兩家供應商皆尚未對此置評。

第二輪磋商在倫敦 美中官員9日貿易談判

美國總統川普六日宣布，財政部長貝森特、商務部長盧特尼克、貿易代表葛里爾與中方代表，預計九日在英國倫敦會面，展開第二輪貿易談判。大陸外交部昨晚間宣布，應英國政府邀請，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於六月八日至十三日訪問英國。其間，將與美方舉行中美經貿磋商會議。

川習通話後 陸駐美大使：美應撤銷「錯誤舉措」

新加坡外交部長維文受邀至華府智庫哈德遜研究所發表談話表示，美中之間脫鉤將衝擊全世界，為全球帶來通膨、減緩進步，美中現在缺乏戰略信任，需要多通話、多互相訪問。

華爾街日報：TikTok不賣就禁 川普擬3度延長寬限

華爾街日報七日引述幾位知情人士報導，美國總統川普預料將簽署一項行政命令，暫緩執行短影音平台TikTok在美國「不賣就禁」的法律。這將是川普自一月廿日回任以來，第三次延後該法令實施期限。白宮對此還未回應置評請求。

時隔2月 大陸恢復接收波音新機

美中緊張關係降溫後，時隔兩個月，中國大陸也恢復接收波音新機。路透報導，根據即時航班追蹤系統「Flight Radar 24」的航班紀錄，一架噴有廈門航空標誌的全新波音七三七 MAX客機，六日上午十時從美國西雅圖起飛，前往波音在中國大陸的交機中心。

李在明、川普通話！強調韓美同盟關係特別 同意協商關稅

四日甫就任的南韓總統李在明六日和美國總統川普通話，這是兩人首度以總統身分跟對方通話。南韓總統祕書室發言人姜由楨說，通話約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。