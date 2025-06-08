華爾街日報：TikTok不賣就禁 川普擬3度延長寬限

華爾街日報七日引述幾位知情人士報導，美國總統川普預料將簽署一項行政命令，暫緩執行短影音平台TikTok在美國「不賣就禁」的法律。這將是川普自一月廿日回任以來，第三次延後該法令實施期限。白宮對此還未回應置評請求。

美國去年因國安擔憂，在兩大黨支持下通過法律，要求中國抖音海外版TikTok找到非中國大陸買家，否則將禁止在美國營運。川普回任當天就首次延後該法實施七十五天，四月四日又簽署行政命令，再次延期七十五天，將在六月十九日期滿。

該報導說，白宮一直在推動一項交易，讓多個投資人接手擁有由美國人營運的TikTok。但美國四月初對中國輸美商品徵高關稅後，該交易的進度就受影響。川普政府官員說，該交易框架尚在討論，但在美中緊張緩解前不太可能推進。

知情人士說，目前提案是由雲端服務供應商甲骨文、私募基金業者黑石集團和銀湖、創投公司安德立森霍洛維茲及戴爾執行長戴爾等十多個潛在投資人，在美國人營運的TikTok持股。TikTok中國母公司字節跳動在該分拆公司的持股則將低於兩成。

知情人士還說，川普政府官員先前認為該交易已廣獲同意，但川普四月宣布對等關稅的隔天，字節跳動的代表就告訴白宮，在美中舉行貿易和關稅談判前，中方不會批准交易。川普四月六日曾說，若非美國同月稍早對中國加關稅，中國原將同意TikTok出售的交易。

一位川普政府官員稱，川普五日和中國國家主席習近平通話時未談到TikTok。五月底川普受訪曾說他想「拯救」TikTok，「我們大概需要拿到中國的同意。中國一向不容易（對付）」。