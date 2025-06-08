路透：美商務部頒禁令 核電設備停售大陸

路透六日引述四位知情人士獨家報導，美國商務部已暫停其核設備供應商西屋及艾默生，向中國大陸出口商品的銷售許可，預料將影響核電廠零件和設備的出口。這兩家供應商皆尚未對此置評。

路透報導說，美、中貿易戰已從關稅談判轉為壓制對方的供應鏈，近兩周有多個領域的企業銷售均因此受限，包括核設備供應商。尚不清楚美國總統川普和中國國家主席習近平五日的通話會否改變這類暫停措施。

該部尚未對此置評，但其發言人五月廿八日曾提到，該部正審查對中若干具戰略意義的出口項目。兩位消息人士表示，該部此一暫停措施涉及總值數億美元的業務。

路透無法確定該暫停措施是否與美中貿易戰有關，也不確定是否或多快會恢復原狀。該部出口許可證的效期通常為四年，包含授權數量及商品價值。

然而消息人士提到，美國近兩周就對中出口新設諸多限制措施，包括要求一家液壓液供應商需先取得許可證，才能對中出口。其他受這些新限制影響的產業，包含電子設計自動化（EDA）軟體製造商，像益華電腦。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇六日聲明，習近平在五日與川普通話時強調，既然達成共識，雙方都應遵守。五月瑞士日內瓦會談後，中方嚴肅認真執行協議。