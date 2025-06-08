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第二輪磋商在倫敦 美中官員9日貿易談判

聯合報／ 記者陳熙文陳政錄、編譯高詣軒茅毅／綜合報導
傳中國大陸政府已向福特等美國三大汽車製造商的稀土供應業者核發暫時出口許可證。圖為福特位於美國密西根州韋恩的裝配廠。（美聯社）
傳中國大陸政府已向福特等美國三大汽車製造商的稀土供應業者核發暫時出口許可證。圖為福特位於美國密西根州韋恩的裝配廠。（美聯社）

美國總統川普六日宣布，財政部長貝森特、商務部長盧特尼克、貿易代表葛里爾與中方代表，預計九日在英國倫敦會面，展開第二輪貿易談判。大陸外交部昨晚間宣布，應英國政府邀請，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於六月八日至十三日訪問英國。其間，將與美方舉行中美經貿磋商會議。

川普稱習同意稀土出口至美

川普五日與中國國家主席習近平通話，就川習通話時，習近平是否同意讓稀土礦物與磁鐵出口至美國，川普六日說，「對，他（習近平）同意了」。中國駐美大使館未立即評論川普前述發言，路透報導說，習近平若同意稀土礦物和磁鐵輸美，可能舒緩美中緊張。

路透六日引述兩位知情人士報導，中國已准予向美國三大汽車製造商的稀土供應商，核發臨時出口許可證，其中至少有些許可證的效期為六個月。這些許可證適用哪些品項、多少數量暫不清楚，也不知道這是否顯示中國準備放寬稀土許可程序。

一位消息人士說，通用汽車、福特及斯特蘭蒂斯等美廠的供應商二日已獲若干稀土出口許可證。對此，通用和福特不願回應；斯特蘭蒂斯說，正與供應商合作，以確保許可程序有效率。

中國四月決定限制種類廣泛的稀土、相關磁鐵出口，已影響全球車廠、航太製造商、半導體公司和軍事承包商的核心供應鏈。北京管制關鍵礦物出口，也是川普批評的重點之一。他指控中方違反美中於五月在瑞士日內瓦達成的貿易休兵，當時雙方同意調降關稅並暫緩貿易限制。

陸商務部：批准一定數量申請

紐約時報六日報導，中國商務部上周已開始核發更多裝運稀土磁鐵的出口許可證，但進度仍慢，中國似乎還維持四月採行的出口許可證核發規定。中國美國商會和中國歐盟商會都表明，近幾天出口許可證的發放增加，但強調還需更多許可證，中國商務部則有大量的許可證申請待處理。

中國商務部昨發布新聞稿表示，稀土相關物項具有軍民兩用屬性，實施出口管制符合國際通行作法，隨著機器人、新能源汽車等行業發展，作為負責任的大國，已批准一定數量的合規申請，並將持續加強合規申請的審批工作，中方願進一步加強與相關國家的出口管制溝通對話。

首輪談判後 中美關稅暫休兵

自從川普四月宣布對等關稅政策後，美中貿易戰的情勢升高，美國對中關稅甚至高達百分之一四五，不過雙方結束第一輪貿易談判後，已經決定暫緩報復性關稅九十天，期間各自調降百分之一一五的關稅；美國對中國大陸的關稅從百分之一四五降至百分之卅、中國大陸對美國的關稅從百分之一二五降至百分之十。

然而，美中貿易談判進度一度卡關，川習通話後，川普在自家社群媒體「真實社群」發文寫道，很高興宣布，美國財政部長、商務部長和貿易代表將於六月九日在倫敦和中國代表會面。

這場會議將是美中官員繼五月十日、十一日在瑞士日內瓦進行會談，並達成關稅休戰九十天的協議後，雙方再度會面。美中當時同意互降關稅，並將建立機制持續針對經貿關係對話。

關稅 稀土 川普

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