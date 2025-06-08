第二輪磋商在倫敦 美中官員9日貿易談判

美國總統川普六日宣布，財政部長貝森特、商務部長盧特尼克、貿易代表葛里爾與中方代表，預計九日在英國倫敦會面，展開第二輪貿易談判。大陸外交部昨晚間宣布，應英國政府邀請，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於六月八日至十三日訪問英國。其間，將與美方舉行中美經貿磋商會議。

川普稱習同意稀土出口至美

川普五日與中國國家主席習近平通話，就川習通話時，習近平是否同意讓稀土礦物與磁鐵出口至美國，川普六日說，「對，他（習近平）同意了」。中國駐美大使館未立即評論川普前述發言，路透報導說，習近平若同意稀土礦物和磁鐵輸美，可能舒緩美中緊張。

路透六日引述兩位知情人士報導，中國已准予向美國三大汽車製造商的稀土供應商，核發臨時出口許可證，其中至少有些許可證的效期為六個月。這些許可證適用哪些品項、多少數量暫不清楚，也不知道這是否顯示中國準備放寬稀土許可程序。

一位消息人士說，通用汽車、福特及斯特蘭蒂斯等美廠的供應商二日已獲若干稀土出口許可證。對此，通用和福特不願回應；斯特蘭蒂斯說，正與供應商合作，以確保許可程序有效率。

中國四月決定限制種類廣泛的稀土、相關磁鐵出口，已影響全球車廠、航太製造商、半導體公司和軍事承包商的核心供應鏈。北京管制關鍵礦物出口，也是川普批評的重點之一。他指控中方違反美中於五月在瑞士日內瓦達成的貿易休兵，當時雙方同意調降關稅並暫緩貿易限制。

陸商務部：批准一定數量申請

紐約時報六日報導，中國商務部上周已開始核發更多裝運稀土磁鐵的出口許可證，但進度仍慢，中國似乎還維持四月採行的出口許可證核發規定。中國美國商會和中國歐盟商會都表明，近幾天出口許可證的發放增加，但強調還需更多許可證，中國商務部則有大量的許可證申請待處理。

中國商務部昨發布新聞稿表示，稀土相關物項具有軍民兩用屬性，實施出口管制符合國際通行作法，隨著機器人、新能源汽車等行業發展，作為負責任的大國，已批准一定數量的合規申請，並將持續加強合規申請的審批工作，中方願進一步加強與相關國家的出口管制溝通對話。

首輪談判後 中美關稅暫休兵

自從川普四月宣布對等關稅政策後，美中貿易戰的情勢升高，美國對中關稅甚至高達百分之一四五，不過雙方結束第一輪貿易談判後，已經決定暫緩報復性關稅九十天，期間各自調降百分之一一五的關稅；美國對中國大陸的關稅從百分之一四五降至百分之卅、中國大陸對美國的關稅從百分之一二五降至百分之十。

然而，美中貿易談判進度一度卡關，川習通話後，川普在自家社群媒體「真實社群」發文寫道，很高興宣布，美國財政部長、商務部長和貿易代表將於六月九日在倫敦和中國代表會面。

這場會議將是美中官員繼五月十日、十一日在瑞士日內瓦進行會談，並達成關稅休戰九十天的協議後，雙方再度會面。美中當時同意互降關稅，並將建立機制持續針對經貿關係對話。