李在明、川普通話！強調韓美同盟關係特別 同意協商關稅

四日甫就任的南韓總統李在明六日和美國總統川普通話，這是兩人首度以總統身分跟對方通話。南韓總統祕書室發言人姜由楨說，通話約廿分鐘，期間川普恭喜李在明當選，李在明則強調韓、美同盟重要，是特別的同盟關係。

川、李並一致同意，將致力協商關稅問題，以盡快達成讓彼此皆滿意的協議。川普還邀李在明訪美。李在明則希望，盟邦要常會面磋商。

兩人也一致同意盡快舉行會談，可在多邊論壇場邊或訪韓及訪美時，若行程允許，將安排一場高爾夫球球敘。本月十五至十七日將在加拿大召開七大工業國集團（Ｇ７）峰會與廿四至廿五日在荷蘭海牙召開北約（ＮＡＴＯ）峰會，目前都被認為是首次面對面的「川李會」可能地點。

姜由楨六日宣布，李在明將應邀出席加拿大Ｇ７峰會，這將是他以總統身分的多邊領袖外交處女秀。日本共同社七日報導，預料他將協調和川普與日本首相石破茂在峰會場邊舉行首次的「川李會」及「石李會」。

李在明的總統辦公室形容，兩人的通話氣氛「友好且輕鬆」。兩位領袖也分享自己選戰時的經歷，包括遭暗殺未遂，以及各自面臨的（國內）政治挑戰，也都認同「能克服這些困難，日後才擁有強力的領導能力」。兩人還聊到高球的揮桿技巧，李在明也收到一頂有川普簽名的帽子。

李在明去年一月在釜山遭一名假裝是他支持者的男子持刀刺傷頸部後緊急送醫。川普去年七月則在賓州巴特勒的造勢活動中遭槍擊，傷及右耳送醫。

韓聯社七日報導說，李在明當前的挑戰之一，將是在川普對等關稅九十天緩衝期截止的七月八日前，和華府達成關稅協議，而川普對南韓輸美商品徵的關稅稅率為百分之廿五，且兩國簽有雙邊自貿協定（ＦＴＡ）。在此前沒有民選總統、只有代理總統期間，韓方先後於四、五月各與美方舉行一次貿易及關稅談判，第三輪談判可望在六月進行。

除了關稅問題，川、李還需處理美、韓間的諸多棘手問題，包含分攤駐韓美軍開支，以及在應對北韓及中國大陸的作為上彼此協調。

一位白宮官員三日以電郵對路透指稱，「美韓同盟依然堅若磐石。南韓舉辦一場自由公正的大選，但美國仍擔憂並反對中國對全球民主國家的干預影響」。分析家認為，這些言論可能旨在「告誡」李在明。