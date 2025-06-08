中國大陸核發暫時出口許可 美三大車廠稀土危機暫解

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

兩名知情人士透露，中國大陸已向美國三大汽車製造商的稀土供應商核發暫時出口許可。此時正值大陸當局稀土管制措施，引發供應鏈中斷的問題開始浮現。

路透引述的兩名知情人士表示，至少一些出口許可效期長達六個月。目前不清楚這項許可包含的數量或品項，也不知道此舉是否顯示大陸準備放寬稀土許可程序；業界團體說，相關程序非常繁瑣，已形成供應瓶頸。

一名消息人士說，通用汽車、福特、Stellantis的稀土供應商，在上周一（2日）已拿到一些稀土出口許可。

通用汽車和福特都不願回應。Stellantis則表示，正與供應商合作「以確保有效率的許可程序」，目前公司都能「在不出現嚴重中斷情況下，解決立即的生產問題」。

大陸商務部未馬上回覆相關詢問。

大陸今年4月決定廣泛限制稀土和相關磁鐵出口，擾亂全球汽車製造商、航太製造業者、半導體公司和軍事承包商的核心供應鏈。此舉已成美國總統川普批評北京當局的焦點。川普認為中方違反在5月達成的協議，當時雙方同意調降加徵關稅稅率和暫緩貿易限制措施。

川普在5日與大陸國家主席習近平通話，以解決貿易歧見。川普隨後在社群媒體發文表示，「應該不會再有任何關於稀土產品的複雜問題」。兩國也都表示，雙方代表團很快將再次會談。

美國汽車製造業者已感受到大陸限制稀土、磁鐵出口的影響。福特表示，由於稀土短缺，上月將芝加哥工廠Explorer休旅車產線關閉一周。

關稅 川普

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