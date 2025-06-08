川普：美中代表9日倫敦協商 陸方由國務院副總理何立峰領軍

美國總統川普表示，美國和中國大陸談判代表準備6月9日在英國倫敦重啟協商，盼藉此化解全球兩大經濟體貿易糾紛。川普並透露，中國國家主席習近平已同意重新開始供給稀土原料。

在川習通話後，大陸外交部7日晚間宣布，應英國政府邀請，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於6月8日至13日訪問英國。期間，將與美方舉行中美經貿磋商機制會議。

川普6日在社群媒體Truth Social宣布，美國財政部長貝森特、商務部長盧特尼克及貿易代表葛里爾（Jamieson Greer），9日將就貿易協議事宜與大陸代表會面，這場會議應能一帆風順，但未提供其他細節。大陸將派出哪些官員，目前仍不得而知。

圖／經濟日報提供

美國和大陸正尋求解決持續醞釀的關稅與技術糾紛，川普及習近平5日通話時同意舒緩緊張情勢，促使華爾街期盼美中兩國將調降關稅。盧特尼克加入新一輪協商可能暗示，川普願意重新評估一些可能妨礙大陸長期成長野心的技術管制。

美國企業需要的重要礦物供給令人感到憂心，是美中緊張情勢近來日益升溫的原因之一。被問到習近平是否已同意重新開始供給稀土礦物和磁鐵時，川普6日在空軍一號上向記者說：「沒錯，他同意了。」

路透稍早報導，大陸也已批准發放臨時出口許可，給美國大型汽車製造商的重要礦物供應商。

另一方面，川普也在空軍一號上表示，即將就美國聯準會（Fed）下任主席人選做出決定，並強調優秀的Fed主席就會降息。目前Fed前理事華許（Kevin Warsh）被視為獲得川普青睞的Fed下任主席頭號人選；被明確問到華許這號人物時，川普回答「他備受好評」。