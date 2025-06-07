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陸副總理何立峰明赴英 將舉行中美經貿磋商機制首次會議

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
川習通話後，大陸副總理何立峰明起赴英國，期間舉行中美經貿磋商機制首次會議。圖為何立峰先前在釣魚台賓館會見英國訪賓時畫面。圖／路透
川習通話後，大陸副總理何立峰明起赴英國，期間舉行中美經貿磋商機制首次會議。圖為何立峰先前在釣魚台賓館會見英國訪賓時畫面。圖／路透

在大陸國家主席習近平5日晚間與美國總統川普通話，雙方表態將儘快舉行新一輪會談後，大陸外交部7日晚間宣布，大陸國務院副總理何立峰將於6月8日至13日訪問英國，期間，將與美方舉行中美經貿磋商機制首次會議。

據大陸外交部發言人宣布，「應英國政府邀請，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於6月8日至13日訪問英國。其間，將與美方舉行中美經貿磋商機制首次會議。」

何立峰作為中美經貿中方牽頭人，曾於上月10至11日在瑞士日內瓦，與美方舉行中美經貿高層會談。會談後，雙方一致同意建立中美經貿磋商機制，並發表聯合聲明，同意進行90天的關稅休兵，即美國將把對大陸商品的關稅從145%下調至30%；大陸則將對美國進口商品的關稅從125%降至10%。

後，面對美方抨擊大陸未能履行雙方貿易協議，拖延稀土出口，和陸方也反批美國採取「消極舉措」，新增多項對大陸的歧視性限制措施，包括AI晶片管制、撤銷大陸留學生簽證等下，中美經貿磋商進展一度陷入停滯，直到5日晚川習通話，才出現轉機。

在5日晚間的通話後，中方發布訊息指，「兩國元首同意雙方團隊繼續落實好日內瓦共識，儘快舉行新一輪會談」。川普當時也發文稱，雙方通話獲得對兩國來說非常好的結果，美中貿易代表將再度會面，美方將由財政部長班森特、商務部長盧特尼克、貿易代表葛里爾出席。

關稅 英國 習近平 美國 盧特尼克 川普

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