日美第5輪關稅談判 日方：有進展但尚無共識

日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正因為與美國政府協商正在訪問華府，他今天下午與美方官員開完會之後表示「協商有進一步進展」，但他也說「尚未找到共識」。

「日本經濟新聞」報導，赤澤代表日本政府與美國政府協商關稅，並在本週前往美國進行第5輪關稅談判。

赤澤今天分別與美國財政部長貝森特（ScottBessent）以及商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）協商。赤澤昨天也曾與盧特尼克開會。

而雙方也持續討論在擴大貿易、非關稅措施、經濟安全保障3大領域合作。赤澤會後向媒體表示，「正在努力協調以實現有益於日美雙方的協議」。

雙方也有意在本月15日到17日在加拿大舉行的七大工業國集團（G7）高峰會期間，讓日美領袖就此達成一定的協議。

赤澤說明，尚未敲定下一輪閣員級談判的時間。