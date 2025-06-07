川普稱習近平已同意讓稀土礦輸入美國
據路透社，美國總統川普周五在空軍一號上回應媒體記者詢問時表示，大陸國家主席習近平同意讓稀土礦物和磁鐵流入（flow to）美國。報導稱，此舉可能會緩解世界最大經濟體之間的緊張關係。
報導說，當空軍一號上的記者詢問習近平是否同意這樣做時，川普回答說：「是的，他同意了。」川普對記者表示：「我們與中國的協議已經取得了很大進展。」
報導稱，中國駐華盛頓大使館沒有立即回應置評請求。在川習通話後，川普曾表示，會談取得了「非常積極的成果」，並補充說「關於稀土產品的複雜性，應該不再存在任何問題」。
路透社引述兩位知情人士的說法稱，中國已向美國三大汽車製造商的稀土供應商發放臨時出口許可證，這是該問題緊張局勢緩和的另一個跡象。
報導指，美國總統的高級助理將於週一在倫敦與中國同行舉行進一步會談。
美中5月12日在瑞士日內瓦達成協議，將雙方大部分內容暫緩90天。但路透報導稱，中國四月決定暫停多種關鍵礦產和磁鐵的出口，這繼續擾亂了全球汽車製造商、電腦晶片製造商和軍事承包商所需的供應。川普指責中國違反《日內瓦協議》，並下令限制晶片設計軟體及其他輸往中國的貨物。北京方面否認了這項說法，並威脅要採取反制措施。
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