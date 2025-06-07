聽新聞
0:00 / 0:00

敲定時間 美中貿易代表9日在倫敦展開第二輪談判

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普5日與中國大陸國家主席習近平通話之後，指兩國貿易代表團將再度見面，川普6日指出，雙方貿易代表團預計於9日在英國倫敦會面，針對貿易協議展開第二輪談判。示意圖。美聯社
美國總統川普5日與中國大陸國家主席習近平通話之後，指兩國貿易代表團將再度見面，川普6日指出，雙方貿易代表團預計於9日在英國倫敦會面，針對貿易協議展開第二輪談判。示意圖。美聯社

美國總統川普5日與中國大陸國家主席習近平通話之後，指兩國貿易代表團將再度見面；川普6日指出，雙方貿易代表團預計於9日在英國倫敦會面，針對貿易協議展開第二輪談判。

川普5日與習近平通話，雙方達成共識，指兩國貿易代表團繼5月在瑞士日內瓦會面之後，將再度開會見面，希望盡快達成美中貿易協議。

川普6日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，財政部長貝森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）和貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）將於9日在倫敦與中國貿易代表見面，針對貿易協議做討論；川普表示，雙方會面應該會非常順利。

關稅 川普

延伸閱讀

與馬斯克鬧翻 白宮官員：川普可能轉讓特斯拉座車

克魯曼評川普馬斯克反目：兩人是腐敗具像化、馬斯克令人作嘔

通話沒了！與馬斯克合作關係告吹 川普稱「沒關係」淡化爭執程度

槓上加墨！川普貿易戰及移民政策 2026世足賽籌備蒙陰影

相關新聞

川習通電全球矚目 美憂通膨陸愁經濟…都沒翻桌底氣

川普這通電話，鈴響好久，習近平才接。

敲定時間 美中貿易代表9日在倫敦展開第二輪談判

美國總統川普5日與中國大陸國家主席習近平通話之後，指兩國貿易代表團將再度見面；川普6日指出，雙方貿易代表團預計於9日在英...

美中擬7日內貿易會談 這回能談出什麼？

美國總統川普與中國國家主席習近平於五日通話後，白宮貿易顧問納瓦羅告訴媒體，預計美中官員將在七天內舉行貿易會談。

美日談判尷尬現場 美方3大將吵成一團…猜猜看為了什麼

日本經濟新聞五日報導，日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正連三周訪美，背後主因是美方關稅談判三大要角的立場差異。

川普通話習近平後 白宮貿易顧問：預計美中官員7天內會晤

美國總統川普與中國國家主席習近平昨天進行通話後，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）今天告訴記者，預計美中官...

美商務部長強調「國內製造避關稅」 議員拿香蕉打臉：美國種不了

美國川普政府透過課徵關稅讓製造業工作機會回流的計畫已面臨一些阻礙，因為美國人想要的東西並非全部能在美國製造，例如香蕉。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。