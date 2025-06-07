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敲定時間 美中貿易代表9日在倫敦展開第二輪談判
美國總統川普5日與中國大陸國家主席習近平通話之後，指兩國貿易代表團將再度見面；川普6日指出，雙方貿易代表團預計於9日在英國倫敦會面，針對貿易協議展開第二輪談判。
川普5日與習近平通話，雙方達成共識，指兩國貿易代表團繼5月在瑞士日內瓦會面之後，將再度開會見面，希望盡快達成美中貿易協議。
川普6日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，財政部長貝森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）和貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）將於9日在倫敦與中國貿易代表見面，針對貿易協議做討論；川普表示，雙方會面應該會非常順利。
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