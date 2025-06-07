韓總統府：李在明川普首通話 同意迅速達關稅協議

中央社／ 首爾6日綜合外電報導

韓國新任總統李在明的辦公室今天指出，李在明當選後首次與美國總統川普通電話，雙方除了分享經歷，也同意迅速針對關稅達成協議。

路透社報導，韓國舉凡晶片、汽車、造船等都高度仰賴全球貿易，而這個出口導向國家的經濟前景如何，端看李在明能與川普達成什麼樣的協議。李在明已於4日展開總統任期。

韓國總統辦公室聲明指出：「兩國總統同意儘快針對關稅磋商達成一項兩國都滿意的協議。」

「雙方將為此鼓勵工作層級的談判取得實際成果。」

根據1名白宮官員說法，川普邀請李在明出席1場在美的峰會，且兩人計劃儘快會談。

兩位領導人也分享了選戰過程中的經歷，包括行刺未遂和政治困難，兩人並一致認為，克服這些困難方有日後強有力的領導力。

李在明2024年初在一次活動中遭人持刀刺傷頸部，緊急送醫治療。川普也曾於2024年7月在造勢活動中遭人開槍，傷及右耳送醫。

韓國總統辦公室說，李在明和川普今天電話中同時談到揮桿技巧，同意若有機會一起打打小白球。李在明並提到他收到一個有著川普簽名的帽子。

韓國是美國的主要盟友，也是繼日本之後首批與華府展開貿易談判的國家之一。韓國4月底同意擬定「7月方案」，意在川普對等關稅延後90天期限內廢除美國預計對韓國徵收的對等關稅。然而，韓國政壇動盪打亂了相關進程。

李在明在6月3日大選前夕曾表示，「與美貿易談判是最迫切的議題」。然而，李在明陣營表示，他們有意爭取更多時間與川普進行相關談判。

李在明除重申韓美同盟重要性，在對中國和北韓關係上也表達了更為和緩的政策立場，強調中國作為主要貿易夥伴的重要性，並對台海局勢表示謹慎態度。

關稅 川普

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