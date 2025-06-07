美日談判尷尬現場！美方3大將吵成一團…猜猜看為了什麼事

日本經濟新聞五日報導，日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正連三周訪美，背後主因是美方關稅談判三大要角的立場差異。

在日、美談判時，美方曾發生自己人突爆發爭辯，以赤澤為首的日方談判代表只能中斷討論靜觀其變。在日美關稅談判中，美方由財長貝森特、商務部長盧特尼克及美國貿易代表葛里爾這三位閣員代表與談，但因立場不一，且對與事務官層級共享資訊有疑慮，導致日方難以掌握美國政府的真正立場。這種混亂也造成兩國頻繁舉行部長級會談，以求統一立場。

該報導說，美方的三大關稅談判核心人物，第一人為貝森特，被川普指派為談判主導者，立場較為溫和。美國媒體報導稱，他曾說服川普給予加徵對等關稅九十天緩衝期。盧特尼克為強硬派，曾說即使導致經濟衰退，也「值得」調高關稅。第三人是美國貿易代表葛里爾，原為川普第一任的美國貿易代表賴海哲麾下成員，擁有對日、中交涉經驗，但在川普第二任關稅談判中存在感偏低。

三位閣員權限與職責重疊且複雜，川普的授權使內部分工不明確。貝森特因兼任其他談判任務，並要出席國際會議，行程常有衝突，甚至在與赤澤的第三次會談時缺席。

談判相關人士透露，有時貝、盧、葛三人會在與日方代表會談時突然轉向彼此爭辯。日本政府人士說，三位高官疑似有「爭功」心理，曾各自單獨向日本提出讓步要求，皆試圖向川普展現自己談判的成果。貝森特與盧特尼克更曾是財長一職爭奪戰中的對手。

日本也認為，美方閣員與事務官間的溝通存在問題。但此次談判時美方三個層級：事務官、閣員與總統間的腳步似乎並未一致，缺乏有效整合，例如日方有時需反覆向不同層級的人員說明相同內容。