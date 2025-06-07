聽新聞
0:00 / 0:00

美日談判尷尬現場！美方3大將吵成一團…猜猜看為了什麼事

聯合報／ 記者雷光涵／綜合報導
日本經濟再生擔任大臣赤澤良聖（右）五月一日與美國財政部長貝森特（右二）、商務部長盧特尼克（右三）和美國貿易代表葛里爾（左）在華盛頓特區合影。法新社
日本經濟再生擔任大臣赤澤良聖（右）五月一日與美國財政部長貝森特（右二）、商務部長盧特尼克（右三）和美國貿易代表葛里爾（左）在華盛頓特區合影。法新社

日本經濟新聞五日報導，日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正連三周訪美，背後主因是美方關稅談判三大要角的立場差異。

在日、美談判時，美方曾發生自己人突爆發爭辯，以赤澤為首的日方談判代表只能中斷討論靜觀其變。在日美關稅談判中，美方由財長貝森特、商務部長盧特尼克及美國貿易代表葛里爾這三位閣員代表與談，但因立場不一，且對與事務官層級共享資訊有疑慮，導致日方難以掌握美國政府的真正立場。這種混亂也造成兩國頻繁舉行部長級會談，以求統一立場。

該報導說，美方的三大關稅談判核心人物，第一人為貝森特，被川普指派為談判主導者，立場較為溫和。美國媒體報導稱，他曾說服川普給予加徵對等關稅九十天緩衝期。盧特尼克為強硬派，曾說即使導致經濟衰退，也「值得」調高關稅。第三人是美國貿易代表葛里爾，原為川普第一任的美國貿易代表賴海哲麾下成員，擁有對日、中交涉經驗，但在川普第二任關稅談判中存在感偏低。

三位閣員權限與職責重疊且複雜，川普的授權使內部分工不明確。貝森特因兼任其他談判任務，並要出席國際會議，行程常有衝突，甚至在與赤澤的第三次會談時缺席。

談判相關人士透露，有時貝、盧、葛三人會在與日方代表會談時突然轉向彼此爭辯。日本政府人士說，三位高官疑似有「爭功」心理，曾各自單獨向日本提出讓步要求，皆試圖向川普展現自己談判的成果。貝森特與盧特尼克更曾是財長一職爭奪戰中的對手。

日本也認為，美方閣員與事務官間的溝通存在問題。但此次談判時美方三個層級：事務官、閣員與總統間的腳步似乎並未一致，缺乏有效整合，例如日方有時需反覆向不同層級的人員說明相同內容。

關稅 川普

延伸閱讀

克魯曼評川普馬斯克反目：兩人是腐敗具像化、馬斯克令人作嘔

通話沒了！與馬斯克合作關係告吹 川普稱「沒關係」淡化爭執程度

槓上加墨！川普貿易戰及移民政策 2026世足賽籌備蒙陰影

從兄弟到仇敵 川普馬斯克關係如何破裂？外媒分析和好可能性

相關新聞

美中台博弈／川習通電全球矚目！美憂通膨陸愁經濟…都沒翻桌底氣

川普這通電話，鈴響好久，習近平才接。

美中擬7日內貿易會談！之前提到台灣各說各話 這回能談出什麼？

美國總統川普與中國國家主席習近平於五日通話後，白宮貿易顧問納瓦羅告訴媒體，預計美中官員將在七天內舉行貿易會談。

美日談判尷尬現場！美方3大將吵成一團…猜猜看為了什麼事

日本經濟新聞五日報導，日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正連三周訪美，背後主因是美方關稅談判三大要角的立場差異。

川普通話習近平後 白宮貿易顧問：預計美中官員7天內會晤

美國總統川普與中國國家主席習近平昨天進行通話後，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）今天告訴記者，預計美中官...

美商務部長強調「國內製造避關稅」 議員拿香蕉打臉：美國種不了

美國川普政府透過課徵關稅讓製造業工作機會回流的計畫已面臨一些阻礙，因為美國人想要的東西並非全部能在美國製造，例如香蕉。

【專家之眼】沒有硝煙的中美鴉片戰爭

東方時間6月5日晚上，川普和習近平終於通上電話。中美間在5月中旬於日內瓦經貿關稅談判，簽署協議後，有著日前雙方相互指責未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。