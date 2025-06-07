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美中擬7日內貿易會談！之前提到台灣各說各話 這回能談出什麼？

聯合報／ 記者陳熙文周佑政李人岳／連線報導

美國總統川普與中國國家主席習近平於五日通話後，白宮貿易顧問納瓦羅告訴媒體，預計美中官員將在七天內舉行貿易會談。

至於川普與習近平通話內容，雙方對於是否提到台灣議題各說各話；北京方面聲稱習近平在通話中強調，美方應慎重處理台灣問題，川普則說，雙方通話僅涉及貿易議題。

總統府發言人郭雅慧昨表示，對於美中領袖對話，我國一向支持並樂見任何有助於穩定區域情勢，遏制威權擴張風險的努力，台灣將持續與美方緊密聯繫，共同致力於區域的和平與繁榮發展。

外交部表示，外交部一向密切關注美中高層互動情形，也注及雙方通話重點雖是美中貿易議題，但中方新聞稿仍刻意片面扭曲我國主權地位，此實為中方近期與各國互動時重覆使用的伎倆。

川普五日上午與習近平通話，這是川普就任總統後，兩人首度通話。川普指出，習近平邀請他和第一夫人梅蘭妮亞訪問中國，他已經同意，但還沒有決定時間點，他也預期習近平未來會訪問美國。

川普也說，美國歡迎中國留學生來美國，這是美國的榮幸；川普說，美國想要外國學生來美國，只是希望他們能經過檢查。川普表示，雙方只討論到貿易。

關稅 川普

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