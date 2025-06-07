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美中台博弈／川習通電全球矚目！美憂通膨陸愁經濟…都沒翻桌底氣

聯合報／ 本報記者郭崇倫
美國總統川普（左）和中國大陸國家主席習近平（右）五日終於通電話，談到雙邊貿易等議題。圖為二○一八年川普第一任時兩位領袖會面。（法新社）
美國總統川普（左）和中國大陸國家主席習近平（右）五日終於通電話，談到雙邊貿易等議題。圖為二○一八年川普第一任時兩位領袖會面。（法新社）

川普這通電話，鈴響好久，習近平才接。

這一周來，美、中指責對方違反五月達成的關稅戰休兵協議，美方指控中方未兌現放寬稀土出口管制的承諾，北京則批評華府限制關鍵噴射引擎零組件、晶片設計軟體出口、華為晶片使用，以及嚴控中國大陸學生簽證。

美國官員眾口一聲說，現在只有川普總統打電話給中國國家主席習近平，才能打開僵局，但川普自己四日卻在貼文中寫道，「我喜歡中國的習主席，我一直都喜歡他，未來也會如此，但他很強硬，要跟他達成協議極為困難！」

陸放行稀土 只要美相對讓步

大家於是認為，從過往經驗來看，川、習近期通話的可能性很小，因為在川普第一任時的貿易戰，通常要到談判取得實質進展時，中方才會同意安排元首級會談。

但五日晚間，在沒任何徵兆下，兩人通話一個半小時。可能原因之一是，習不動如山，既然山不就你，川普只好就山，之前川普表示習強硬，只是用來鋪墊後來的轉彎，華爾街譏笑的「川普永遠先示弱」（ＴＡＣＯ），看來有幾分道理。

其次的可能是，中方並非不能讓步，尤其稀土輸出管制，並非禁止輸出，只是需審批，程序較慢，現在既然美方關切，就加速處理，也沒什麼大不了，最重要的是美方要相對讓步。

美順水推舟 解禁留學生簽證

美方的讓步應是對中國學生留美簽證解禁，其實美國設禁，只是與哈佛對槓的衍生產物，先指控哈佛縱容國際學生，後來才有哈佛是第二黨校的說法，用以爭取美國兩黨與大眾支持，禁止中國學生來美並非主要目的，現在解禁，表示「歡迎中國留學生來美」，也只是順水推舟。

重要的是，雙方都沒有翻桌走人的底氣，川普不能讓美中談崩，因為國會正審明年預算，通膨隱然再起，各國都在看美中鬧翻的笑話。

另一方面，中國這次雖比上次有準備，但經濟體質比上次差，只要不是喪權辱國的協議，能談成當然比談崩要好。

最後雙方的談話是以歡迎互訪做結，習近平歡迎川普訪華，川普則表示感謝，也向習表達邀訪之意。協議雖未談成，日期無法確定，不過看來應是川普先訪中。

川普對通話的反應非常正面，他說這次通話「非常好」，「我們已理清所有複雜問題」，但中方反應謹慎，因為兩國關係基本矛盾未解，即使川習通話，雙方也難以在短時間內取得突破，充其量回到日內瓦協議的軌道上重新再談。中、美間的分歧已非一個小時電話，甚至是一次峰會談就能解決，是國家體制、戰略利益與全球秩序的博弈。

但烏雲邊鑲有陽光，因為可以看出雙方都希望將貿易問題單獨隔開解決，別牽涉其他議題；早在通話前，中方決定不派國防部長赴香格里拉對話，主要就是不願在公開場合，與美方就軍事安全議題針鋒相對，使壞氣氛延伸到經貿談判。

川普也說，雙方在電話中沒談及烏克蘭衝突與伊朗核爭議，就是單純談經濟議題，唯一例外是習近平仍提到，美國應當慎重處理台灣問題，避免極少數台獨分裂分子將中美兩國拖入衝突對抗的危險境地。

中國最高領導人對台灣問題這樣措辭，還是首見，將少數台獨分子標舉出來，還有「把兩國拖入戰爭」的表述，意在直接影響愛做交易的川普。

霸權較量 都有輸不得的理由

最後，美國對全球的關稅戰至今已兩個月，川普所向披靡，唯獨拿不下中國。

中美在關稅較量的同時，也是霸權的較量，為了要在南方國家前爭面子，北京沒有輸的選項，同時全球八十幾國與美國關稅談判都暫停，在緊盯中美談判結果，美國也輸不得。

這場較量誰贏誰輸，小國觀風向，決定向誰扈從，大國則以北京為範例，向華府討價還價，川習通話安排在德國總理梅爾茨拜訪白宮前並非偶然，川普要展示給歐盟看，他有辦法對付習近平，至於歐洲與德國是否信服，就是另外一回事了。

關稅 貿易戰 習近平 川普 TACO

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