川習通話…吹不散市場憂慮 出口管制等不確定性未消除

美國總統川普5日與中國大陸國家主席習近平通話後，表示兩人討論到貿易和稀土問題，暗示這次貿易爭議核心的稀土出口管制問題有望解決，卻未消弭市場憂慮，原因是美中聲明語氣不一致，細節付之闕如。

同時，川普政府已重啟拜登時代打造國內稀土磁鐵供應鏈的計畫。

專家看川習通話疑慮未消

川普在與習近平通話後，表示對話富有成效，「關於稀土產品的複雜性，應該不再有任何問題」，他稍後向記者表示，「我們有非常好的談話，已經釐清任何複雜情況」，兩人也同意近期進行下一輪磋商。

但中方表述語氣沒那麼和緩，只說中方嚴肅認真執行了美中協議，美方「撤銷對中方實施的消極舉措」，並未提到稀土，引發外界質疑美方是否從中方取得鬆綁稀土出口管制的明確承諾。

分析師認為，川習通話雖然是幫助避免貿易戰再度升級的重要跡象，雙方聲明差異卻暗示不確定性並未消除，尤其是出口管制。

康乃爾大學經濟學教授普拉薩德表示，美中對這次通話陳述不一致，暗示習近平堅持強硬立場，並未接受川普太多要求。亞洲協會政策研究院（ASPI）國際安全與外交副總裁羅素（Daniel Russel）指出，川普對稀土交流的描述「模糊，暗示沒有具體結果」。

專家認為，雙方恢復談判時，中方可能試圖讓美國撤銷最近對中方實施的高科技管制措施，這些產品包括中國大陸製造國產商用飛機所需的噴氣發動機和軟體設計晶片。

然而，美國商務部長盧特尼克5日呼籲加強執行出口管制，以防大陸竊取美國技術，用於支持北京在人工智慧（AI）與航空等領域的雄心，暗示雙方在這方面仍無共識。

彭博資訊報導，川普政府已重啟打造稀土磁鐵供應鏈計畫，正在徵詢提案，涵蓋稀土開採、加工及磁石生產，要在未來六到12個月內支持國內稀土磁鐵供應。

經濟學人智庫（EIU）首席中國經濟學家蘇月說，川普談話暗示中方至少近期會鬆綁稀土管制，但若美中關係因貿易、關稅或台灣等議題惡化，問題會再度出現。