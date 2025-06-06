川普通話習近平後 白宮貿易顧問：預計美中官員7天內會晤

在美中關係緊繃之際，2025年6月5日，美國總統川普表示與中國國家習近平進行了「一個半小時、非常良好的電話通話」，對話聚焦於全球最關注的貿易問題，也稱對兩國有非常正面的結果。北京5月日內瓦協議同意恢復稀土等礦產出口，然而事後延遲核發許可，雙方再次陷入緊張局勢。如今川普與習近平通話，中國也稱雙方討論了台灣議題。各方普遍認為，若談判重啟頂多暫時緩解緊張局勢升級，但不會解決雙邊關係的核心問題。

2025-06-06 12:04