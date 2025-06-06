快訊

重量級ETF換股！0050、006208一進一出 0056五進五出

22年前榜首「拒絕台大」 學霸男神現況曝光：從沒有後悔

國道1號南向4事故共14車追撞！全車道卡死 回堵3公里

越南平衡對美貿易 簽署14億美元農產品採購MOU

中央社／ 河內6日專電

為了平衡對美國的貿易順差，越南農業與環境部代表團近日赴美訪問，迄今共計簽署總價值14億美元（新台幣近420億元）的農產品採購合作備忘錄。

美國4月初宣布將對越南課徵46%的對等關稅，隨後又將這一措施暫停90天，越美雙方同意就關稅議題展開談判。期間越南不斷重申，將加強進口美國具優勢且越南有需求的設備與商品，以逐步實現永續平衡的貿易。

越南投資電子報報導，越南農業與環境部代表團於6月1日至7日赴美工作訪問。當地時間4日，代表團與越南各農業企業、協會繼續在美國俄亥俄州（Ohio）的行程。

根據報導，訪問期間，越南農業與環境部部長杜德維（Do Duc Duy）和當地農業官員見面，並舉行越南-俄亥俄州農業企業對接論壇，越美雙方各有50家企業參加。

雙方並簽署自俄亥俄州進口飼料原料的合作備忘錄（MOU），總價值超過6億美元。與此同時，多家越南企業也和俄亥俄州當地企業建立聯繫，推動自美國進口木材原料、水果與肉類等產品。

杜德維強調，這次論壇的重要目標也是兩國經濟關係一直以來的重點，就是朝著貿易更加平衡的方向邁進。

在這之前，越南企業6月2日也在愛荷華州（Iowa）簽署了4項重要的MOU，將從美國進口總價值達8億美元的農產品。

報導指出，越南出口許多熱帶農產品，包括咖啡、腰果、胡椒、水果、木製家具；至於美國與俄亥俄州則供應像是大豆、玉米、木材原料、牛奶、乳製品等越南不具大規模生產優勢的溫帶農產品。

另據越通社（VNA）報導，越南農業與環境部代表團已於當地時間5日下午抵達華府並拜會美國國會議員。越南企業與美方夥伴預計於6日下午簽署更多美國農產品進口協議，價值有望達11億美元。

關稅 川普

延伸閱讀

台灣被美國續列匯率觀察名單 央行回應了

奇鋐股東會／沈慶行揭戰略：不赴美設廠 深耕越南確保 AI 散熱領先

國泰世華銀行耕耘越南20周年 胡志明市分行舉辦 ESG 論壇

國泰世華迎扎根越南20周年

相關新聞

美商務部長強調「國內製造避關稅」 議員拿香蕉打臉：美國種不了

美國川普政府透過課徵關稅讓製造業工作機會回流的計畫已面臨一些阻礙，因為美國人想要的東西並非全部能在美國製造，例如香蕉。

【專家之眼】沒有硝煙的中美鴉片戰爭

東方時間6月5日晚上，川普和習近平終於通上電話。中美間在5月中旬於日內瓦經貿關稅談判，簽署協議後，有著日前雙方相互指責未...

童子賢看川普「大而美法案」：地球村最富裕大樓喊窮將內部問題外部化

美國總統川普和特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）為美國「大而美法案」翻臉，和碩董事長童子賢今日受訪時，笑稱自己「也...

川習熱線90分鐘談什麼？稀土、台灣問題浮檯面

在美中關係緊繃之際，2025年6月5日，美國總統川普表示與中國國家習近平進行了「一個半小時、非常良好的電話通話」，對話聚焦於全球最關注的貿易問題，也稱對兩國有非常正面的結果。北京5月日內瓦協議同意恢復稀土等礦產出口，然而事後延遲核發許可，雙方再次陷入緊張局勢。如今川普與習近平通話，中國也稱雙方討論了台灣議題。各方普遍認為，若談判重啟頂多暫時緩解緊張局勢升級，但不會解決雙邊關係的核心問題。

日談判代表5度赴美 日方透露：美3核心人物常在他們面前自己吵起來

針對美國關稅，日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正目前在美國與美方進行第5輪談判，日本時間6日清晨，與美國商務部長盧特尼克舉行約...

川習通話談貿易 川普：習近平邀請我訪問中國

美國總統川普5日與中國大陸國家主席習近平通話，雙方討論到美中之間的貿易協議；川普指出，習近平邀請川普和第一夫人訪問中國，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。