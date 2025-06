【專家之眼】沒有硝煙的中美鴉片戰爭

東方時間6月5日晚上,川普和習近平終於通上電話。中美間在5月中旬於日內瓦經貿關稅談判,簽署協議後,有著日前雙方相互指責未確實執行的隱霾,如今因川習通話一掃而空。雙方可望繼續進行下一輪的經貿談判。

影響中美經貿關係有兩個關鍵問題,一個是中國取消管制對美輸出稀土。川習通話前,美方指責中方未遵守第一輪日內瓦協議,主因是稀土輸美的管制未見鬆綁,但川習1.5小時的通話,美方透露稀土產品「應該不會再有任何問題」。

但是另外一個關鍵問題,則是有關中國生產可以在實驗室做出合成鴉片鎮痛藥品芬太尼(Fentanyl)的前體產品。川普在第一任任期就針對芬太尼輸入美國,成為中壯年人吸用、注射的毒品,對中國大陸強烈批評;在川普第二任期於4月2日「解放日」祭出「對等關稅」前,早就持續對中國大陸加徵10%到20%的「芬太尼稅」,至今未取消;估計中美日內瓦後續談判,應該會觸及芬太尼問題;但就此而言,中美之間存在著相當大的紛歧。

芬太尼是一種麻醉、止痛及治療癌症的藥物,它的鎮痛效用比海洛因強30至50倍,比嗎啡強100倍。但把它和一些非法藥物混合稀釋後,成為可以吸用或注射到肌肉、血管的毒品。使用者會產生介於清醒和睡夢之間很「歡愉」的感覺,但沒到昏倒的地步而尚有殘留意識,加上又會出現「芬太尼彎折」,即身體向前或向後彎折,或有「點頭」動作;因此,使用芬太尼毒品後行動起來有如僵屍,因此也被稱為「喪屍」。

芬太尼是一種合成鴉片,上癮後很容易因為使用過量導致死亡,估計美國每日有200人死於過量芬太尼。美國每年因芬太尼而死亡人數約在10萬人左右,由於使用此毒品的美國人年齡以介於18到45歲的最多,而進入美國的非法芬太尼前體,97%來自中國大陸的近萬家的化學廠,很容易以化妝品、香料偽包裝,合法或非法走私到墨西哥,再由墨西哥毒梟做成成品,非法進入美國。

正因為使用芬太尼後會出現很像吸食鴉片後的後果,因此,中美之間有關芬太尼的爭議,也被稱為是沒有硝煙的中美之間的「鴉片戰爭」。美國因芬太尼藥品而向中國所有產品加徵的關稅,也被稱為「芬太尼關稅」。

2018年川普與習近平就達成協議,共同打擊國際非法製造、走私及販售毒品;中國應美國要求,對生產芬太尼前體的化學藥廠進行管制,也對芬太尼藥品本身的化學物質進行永久的列管。因為中國的管制,使芬太尼毒品的賣價飆高,使用者數量減少,美國在這方面的年死亡人數有所下降。卻因此使得美國確信美國芬太尼毒品問題,主因在中國沒有做好芬太尼化學品的嚴格管制,以及嚴厲取締芬太尼前體的走私。

2025年1月下旬川普開始其第二任期,白宮於2月1日發布「總統行動」(Presidential Actions),題為"Imposing Duties to Address the Synthetic Opioid Supply Chain in the People’s Republic of China ",即「針對解決中華人民共和國合成鴉片供應鏈課以義務」,公布川普的總統令,除前面所提到的對所有來自中國大陸產品,自2月1日凌晨起加徵10%關稅。但值得關注的是,這個公告充斥著對中國的嚴厲指控。

包括:中國就是芬太尼合成鴉片前體的源頭、中國已經威脅到美國社會、毒害美國人民、破壞美國家庭;更有甚者,指摘中國政府提供安全的港口、運輸船舶等有利芬太尼化學產品的輸出、對廠商的補助,以及中國協助了跨國販毒集團的走私和協助洗錢。「總統行動」行文的口氣,恍如是對中國發動「鴉片戰爭」的宣戰檄文。

中國方面對此的反應亦十分強烈,外交部發言人堅稱:芬太尼問題是美國自己的毒品問題,華盛頓自己有責任去解決此問題。而中國大陸已經將和芬太尼生產有關的化學產品,列為永久管制物品,同時亦積極參加國際反毒的合作,遏止毒品在全世界的散佈。對於中美日內瓦經貿談判,因為第一輪談判沒有觸及芬太尼,再加上美方並沒有取消芬太尼關稅,中方強調:「如果美國真心希望與中國合作,就應該停止抹黑和指責中國。對話必須建立在相互尊重、平等互利的基礎上」。

由上可見,芬太尼所引發的中美之間的「鴉片戰爭」,似乎短期內很難解決。走筆至此,回憶清朝時期的中英鴉片戰爭,當時清廷對於鴉片亦有所謂的「嚴禁」和「弛禁」之爭;「弛禁」派主張開放鴉片原料罌粟花的種植,中國自己能供應民間已吸食成風的鴉片,自不必向英國購買而使白銀流失,影響國家財政;但「嚴禁派」認為根本不應允許民間販售及吸食,因鴉片毒害人民健康,數年後將無兵丁可用。英國在1840年代兩度用兵中國,以約7000人的海、陸軍隊,擊敗約10萬的清軍。鴉片戰爭的結果,中國被迫賠款及割讓香港、九龍,更因領事裁判權喪失國家主權;之後美國、法國跟進,使清朝中國成為次殖民地。

從中英鴉片戰爭看中美鴉片戰爭,芬太尼毒品究竟是中國的問題,還是美國的問題,其實答案很明確!