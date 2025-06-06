童子賢看川普「大而美法案」：地球村最富裕大樓喊窮將內部問題外部化

美國總統川普和特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）為美國「大而美法案」翻臉，和碩董事長童子賢今日受訪時，笑稱自己「也很訝異」，「他們前兩個禮拜還很麻吉的樣子」！但童子賢也憂心指出，美國對內擴大某些支出之際又進行減稅、對外則祭關稅政策等舉措，有將「內部（財政）問題外部化」傾向。

童子賢今日將美國比喻為「地球村最富裕的大樓」，指出政府這個「管理委員會」聲稱管理費不夠用，大樓管理委員會透支，但美國其實是全球最富裕的國家，人口約3.4億為全球第三大，僅次於印度和中國；美國人均年收入8.2萬（約新台幣245萬元），約為德國的1.5倍，富裕程度非常驚人，民間負債、企業負債也仍處於健康、正常狀態，「美國這個國家還是非常的富強」，童子賢說。

若與日本相較，日本擁有約1.24億人口，其人均所得也僅約3萬3千至3萬4千美元，與台灣、南韓相當，童子賢認為，顯見美國不僅人口多且平均收入高。

若以地球村形容，「地球村有200個大大小小的成員，其中一棟大樓叫做『美國』，是最富裕的大樓，住在裡面的每個人，平均收入都有82200美元，」童子賢說，可是他們卻說大樓請警衛、清潔費不夠用。

童子賢分析，美國「大而美法案」在擴大某些支出同時，又進行減稅，可能造成額外的赤字，因此馬斯克對政策表達反對，美國政府一邊擴大支出，一邊卻減稅，形成財政赤字擴大的矛盾狀況，此舉是將「內部問題外部化」：當大樓管理費不夠，卻要求其他社區分攤費用，這讓人感到困惑。

回歸台灣，童說，台灣身為全球供應鏈的重要環節，不需要干預他國內政，就把它當作是參考。

童子賢強調，大家會產生一個錯覺，以為美國財政快垮掉，事實上美國2024年並未出現2008至2009年金融海嘯、2019年以後疫情時期的高風險狀態，若以民間企業負債和私人負債水位觀之，還處在「健康穩定的狀態」，美國這個國家還是非常富強，「至於說富跟強之後，是不是很康樂，那我就不知道了」。