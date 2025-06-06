日談判代表5度赴美 日方透露：美3核心人物常在他們面前自己吵起來

針對美國關稅，日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正目前在美國與美方進行第5輪談判，日本時間6日清晨，與美國商務部長盧特尼克舉行約兩小時的部長級會談，預計6日晚間與美國財政部長貝森特會談。日本經濟新聞報導，赤澤連續第三周訪美，背後主因是美方三大關稅談判核心人物的立場差異，曾發生自己人突然爭辯起來，日本代表只得中斷討論、靜觀其變。

日經報導，在日美關稅談判中，美國由三位閣僚代表參與協議，但因立場不一，且對與事務層級共享資訊有疑慮，導致日方難掌握美國政府的真正立場。這種混亂也造成美日頻繁舉行部長級會談，以求統一立場。

日媒報導，6日清晨與盧特尼克的會談，赤澤對美方一連串的關稅措施表達遺憾，再次強烈要求美方重新檢討。會中，雙方重申對關稅措施的立場，並就擴大雙邊貿易、非關稅障礙，以及經濟安全保障的合作，深入交換意見。雙方確認將持續積極協調，力求達成對美日皆有利益的協議。赤澤預計再與貝森特會談，藉此在部長層級尋找共識。

日經指出，美方三大關稅談判核心人物，第一人為貝森特，被川普總統指派為談判主導者，出身對沖基金界，立場較為溫和。據美國媒體報導，曾說服川普給予加徵對等關稅90天猶豫期。盧特尼克為強硬派，曾在CBS訪問中表示即使導致經濟衰退，也「值得」調高關稅。現在被川普指派為監督美國貿易署的角色，直接掌握相關責任。第三人是美國貿易（USTR）代表葛里爾，原為川普首任政府貿易代表賴海哲麾下成員，具對日、中交涉經驗，然而此次存在感偏低。

目前三位閣員的權限與職責重疊且複雜，川普總統的授權使得內部分工不明。貝森特因兼任其他國家談判任務，並要出席國際會議，行程常有衝突，甚至在赤澤的第三次會談缺席。

交涉相關人士對日經記者透露，有時三位美方閣員會在與日本代表會談中，突然轉向彼此爭辯，日本代表只得中斷討論、靜觀其變。日本政府內部人士指出，這三位官員疑似有「爭功」的心理，曾各自單獨向日本提出讓步要求，皆試圖向川普表現自己談判的成果。貝森特與盧特尼克更在財政部長職位爭奪戰中的對手。

此外，日本認為美方的閣員與事務官之間的溝通也有問題。理論上，貿易交涉應先由事務官解決技術性議題，再由閣員達成共識，最後提交領袖裁定。但此次談判中，美方三個層級事務官、閣員與總統似乎運作割裂，缺乏有效資訊整合。日方官員透露，有時需反覆向不同層級的人員說明相同內容。

美方真正要求為何、日方讓步至何種程度可以達成協議，都不明朗。多位談判相關人士坦言：「首腦會談未決定前，一切皆未確定。」日經指出，1990年代的日美經濟協議中，美方USTR代表常需逐一與日本外相、通產、大藏省大臣談判。自TPP協定後，日本已整合交涉權限於一位主管大臣，避免決策混亂。如今反而是美方顯露內部聯繫不佳。對日本而言，雖難解讀對手的意向，但也為自身提供策略空間與談判優勢。