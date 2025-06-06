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日談判代表5度赴美 日方透露：美3核心人物常在他們面前自己吵起來

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日媒報導，日本經濟再生大臣赤澤亮正（右）之所以連續第三周訪美，是因美方三大關稅談判核心人物的立場差異，曾發生自己人突然爭辯起來。中為美國財政部長貝特森、右為商務部長盧特尼克，都是美國總統川普指定的關稅談判代表。法新社
日媒報導，日本經濟再生大臣赤澤亮正（右）之所以連續第三周訪美，是因美方三大關稅談判核心人物的立場差異，曾發生自己人突然爭辯起來。中為美國財政部長貝特森、右為商務部長盧特尼克，都是美國總統川普指定的關稅談判代表。法新社

針對美國關稅日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正目前在美國與美方進行第5輪談判，日本時間6日清晨，與美國商務部長盧特尼克舉行約兩小時的部長級會談，預計6日晚間與美國財政部長貝森特會談。日本經濟新聞報導，赤澤連續第三周訪美，背後主因是美方三大關稅談判核心人物的立場差異，曾發生自己人突然爭辯起來，日本代表只得中斷討論、靜觀其變。

日經報導，在日美關稅談判中，美國由三位閣僚代表參與協議，但因立場不一，且對與事務層級共享資訊有疑慮，導致日方難掌握美國政府的真正立場。這種混亂也造成美日頻繁舉行部長級會談，以求統一立場。

日媒報導，6日清晨與盧特尼克的會談，赤澤對美方一連串的關稅措施表達遺憾，再次強烈要求美方重新檢討。會中，雙方重申對關稅措施的立場，並就擴大雙邊貿易、非關稅障礙，以及經濟安全保障的合作，深入交換意見。雙方確認將持續積極協調，力求達成對美日皆有利益的協議。赤澤預計再與貝森特會談，藉此在部長層級尋找共識。

日經指出，美方三大關稅談判核心人物，第一人為貝森特，被川普總統指派為談判主導者，出身對沖基金界，立場較為溫和。據美國媒體報導，曾說服川普給予加徵對等關稅90天猶豫期。盧特尼克為強硬派，曾在CBS訪問中表示即使導致經濟衰退，也「值得」調高關稅。現在被川普指派為監督美國貿易署的角色，直接掌握相關責任。第三人是美國貿易（USTR）代表葛里爾，原為川普首任政府貿易代表賴海哲麾下成員，具對日、中交涉經驗，然而此次存在感偏低。

目前三位閣員的權限與職責重疊且複雜，川普總統的授權使得內部分工不明。貝森特因兼任其他國家談判任務，並要出席國際會議，行程常有衝突，甚至在赤澤的第三次會談缺席。

交涉相關人士對日經記者透露，有時三位美方閣員會在與日本代表會談中，突然轉向彼此爭辯，日本代表只得中斷討論、靜觀其變。日本政府內部人士指出，這三位官員疑似有「爭功」的心理，曾各自單獨向日本提出讓步要求，皆試圖向川普表現自己談判的成果。貝森特與盧特尼克更在財政部長職位爭奪戰中的對手。

此外，日本認為美方的閣員與事務官之間的溝通也有問題。理論上，貿易交涉應先由事務官解決技術性議題，再由閣員達成共識，最後提交領袖裁定。但此次談判中，美方三個層級事務官、閣員與總統似乎運作割裂，缺乏有效資訊整合。日方官員透露，有時需反覆向不同層級的人員說明相同內容。

美方真正要求為何、日方讓步至何種程度可以達成協議，都不明朗。多位談判相關人士坦言：「首腦會談未決定前，一切皆未確定。」日經指出，1990年代的日美經濟協議中，美方USTR代表常需逐一與日本外相、通產、大藏省大臣談判。自TPP協定後，日本已整合交涉權限於一位主管大臣，避免決策混亂。如今反而是美方顯露內部聯繫不佳。對日本而言，雖難解讀對手的意向，但也為自身提供策略空間與談判優勢。

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