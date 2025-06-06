川普證實和習近平通話：主要關注貿易並被邀請訪中 沒談俄烏和伊朗

中國大陸央視新聞稍早稱國家主席習近平，應約和美國總統川普通話。美國總統川普也發文證實，他與習近平通話約1小時30分鐘，「進行了一次非常愉快的通話」，討論近期所達成的貿易協議的一些細節，習近平還應請他和第一夫人梅蘭妮雅訪問大陸，但沒有討論到俄烏戰爭和伊朗問題。

川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「我剛剛和中國國家主席習近平進行了一次非常愉快的通話，討論我們最近達成的貿易協議一些錯綜複雜的細節。這次通話持續約1個半小時左右，雙方達成非常具正面意義的結論。關於稀土產品的複雜性，目前應該不會再有任何疑問。美中雙方團隊將在不久後會面，地點尚待決定。」

川普還寫道：「通話期間，習主席還親切地邀請我和第一夫人梅蘭妮雅訪問中國，我也邀請他訪美。身為兩個偉大國家的領袖，我們對此都非常期待。這次的通話主要關注貿易，沒有談到俄烏和伊朗議題。」