川習通話了！不但互邀訪問 還順手解決兩件糟心事

美國總統川普上任後近五個月，昨晚終於與大陸國家主席習近平通電話。根據央視新聞報導，川習同意雙方團隊繼續落實日內瓦共識，盡快舉行新一輪會談。習近平並歡迎川普再次訪華，川普則表示誠摯感謝。

川普：貿易代表將再會面

川普五日也在社群網路「真實社群」發文表示，他與習近平通話約一小時三十分鐘，雙方討論美中近期達成的貿易協議；他認為，雙方通話獲得對兩國來說非常好的結果，川普並回邀習近平訪美。

川普說，接下來，將不再會有稀土礦產的問題，美中貿易代表將再度會面，但尚未決定地點。至於美國方面將由財政部長貝森特、商務部長盧特尼克和貿易代表葛里爾代表出席。

川普表示，雙方的對話聚焦在貿易上，並沒有討論到其他包括俄烏戰爭、伊朗等議題。

習：應慎重處理台灣問題

此外，據央視新聞報導，習近平再次向川普強調，美國應當慎重處理台灣問題，避免極少數台獨分裂分子把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地。不過，川普社群發文中並未提及台灣問題。

川習早在川普就任前夕的一月十七日曾經通話，五日則是川普第二任內兩人首度通話，也是自美中二月開始加徵對方關稅以來，兩人第一次直接溝通。至於川普四月時曾聲稱，習近平打給他討論關稅議題，不過北京方面否認。

央視新聞與新華社昨日晚間八時許發布快訊稱，五日晚間，習近平「應約」與川普通電話。隨後央視新聞報導，習近平在通話中告訴川普，校正中美關係這艘大船的航向，需要雙方把好舵、定好向，尤其是排除各種干擾甚至破壞，這尤為重要。

習近平表示，根據美方提議，兩國經貿牽頭人在日內瓦舉行會談，邁出了通過對話協商解決經貿問題的重要一步，受到兩國各界和國際社會普遍歡迎，也證明對話和合作是唯一正確選擇。

習近平說，「中國人一向言必行、行必果，既然達成了共識，雙方都應遵守。」美方應實事求是看待取得的進展，撤銷對中國實施的消極舉措。雙方應增進外交、經貿、軍隊、執法等各領域交流，增進共識、減少誤解、加強合作。

央視新聞報導，川普表示十分尊重習近平，美中關係十分重要，美方樂見中國經濟保持強勁增長。美方將繼續奉行「一個中國政策」。兩國日內瓦經貿會談很成功，達成了好的協議，美方願同中方共同努力落實；同時，美方歡迎中國留學生來美學習。

兩人通話前，大陸國家副主席韓正昨也先在北京會見中美高級別二軌對話的美方代表團。韓正說，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係之一，中美關係處於關鍵歷史節點。中美相互尊重、和平共處、合作共贏，有利於兩國，也有利世界和平與發展。