美正與半導體公司重談晶片法補助款「台積電是成功案例」

美國商務部長盧特尼克表示，川普政府正在針對前總統拜登時代「晶片法」補助款，與半導體公司重新談判，暗示部分補助可能取消。

越南停止轉口陸貨 或能再談關稅

針對與各國的對等關稅談判，他說，即使越南取消美國商品所有關稅，美國也不會做出對等回應；若越南停止對美轉口大陸商品，雙方或許有談判空間。

盧特尼克四日出席聯邦參議院撥款委員會聽證會，路透報導，盧特尼克指出，前總統拜登時代的一些撥款「似乎過於慷慨，我們持續在重新談判」，目標是造福美國納稅人。他說，「所有協議都會愈來愈好，只有根本就不該達成的協議才不會達成」，似乎暗示重新談判後，並非所有補助都能獲得保留。

拜登二○二二年簽署「晶片法」，投入五二七億美元促進美國半導體晶片製造和研究，吸引晶片製造商遠離亞洲。該計畫對半導體巨頭提供數十億美元撥款，對象包括台積電、南韓三星和ＳＫ海力士，及美國英特爾和美光。

盧特尼克表示，台積電就是重新談判的成功案例。他說，依晶片法獲得六十多億美元補助的台積電，最初承諾斥資六五○億美元投資美國製造業，之後又加碼投資一千億美元。他說：「我們修改了補助金額，讓補助額仍維持在六十億美元規模。」

彭博報導，共和黨聯邦參議員甘迺迪問到若越南決定取消所有美國進口商品關稅和貿易壁壘，美國是否會採取對等措施。盧特尼克說，「絕對不會，那將是我們能做的最愚蠢的事」，並形容這將是「一筆糟糕的交易」。

盧特尼克指出，越南出口美國的商品總額達一二五○億美元，而美國出口越南的商品僅一二五○萬美元，但他未說明這一數據涵蓋期間。他說：「他們從中國購買了價值九百億美元商品，加價再轉賣給我們，所以這只是一條中國商品流向美國的通道。」依川普對等關稅政策，美國和越南高達一二三五億美元的貿易逆差，越南因此被課百分之四十六關稅，是美國對貿易夥伴課徵的最高稅率之一。

此外，紐約時報報導，川普政府四月誓言要在九十天的關稅緩衝期，與九十個國家簽署貿易協議，目前已過六十天，美國只與英國簽定算是談判框架的協議；盧特尼克因此在參院聽證會受到共和黨參議員甘迺迪質問，顯示一些共和黨議員對白宮的協商戰略開始失去耐心。

紐時分析，依過去情況，貿易談判由初步啟動到送到總統桌上簽字，通常要耗時九一七天，讓人懷疑川普政府的時程有多務實。