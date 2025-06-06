川習破冰…兩國官員可能達成某些共識

美國總統川普一直暗示，他與中國國家主席習近平的私交將是解開兩國貿易爭端的關鍵。幾個月來，川普本人和美方官員頻頻放話稱兩人會通話，中方卻一直反應冷淡。美國喊了幾個月，如今川習終於在五日通話，為解決雙邊貿易爭端邁出重要一步。

五月十二日，中美兩國達成協議，同意在談判期間降低關稅。川普將中國商品關稅從百分之一四五降至百分之卅，為期九十天，以便進行談判。中國也將美國商品關稅從百分之一二五降至百分之十。

但不久後，兩國貿易談判又陷入僵局，僵局的背後是雙方持續爭取經濟優勢。美國指責中國繼續管制稀土等關鍵礦產，違反承諾，中國政府則反對美方限制銷售先進晶片，並宣稱要取消中國留學生簽證。美國財政部長貝森特曾表示，只有川習對話，才能解決分歧。如今終於實現，美國股市應聲大漲，市場顯然看好美中貿易緊張應能降溫。

然而，兩國之間潛在的緊張關係可能仍然存在。即使雙方恢復對話，川普也希望減少美國對中國工廠的依賴，實現美國再工業化，而中國則希望繼續推進電動車和人工智慧等技術，這些技術對於確保其經濟未來至關重要。

根據美國人口普查局的數據，二○二四年美國對中國貿易逆差達二九五○億美元。這是川普最在意的問題之一。

川普和習近平上次通話是在今年一月，也就是川普就職前三天。當時，兩人討論了貿易問題，以及川普要求中國採取更多措施阻止合成鴉片類藥物芬太尼進入美國。後來川普上任後仍以芬太尼問題為由，對大陸加徵關稅。

川普多次表示希望和習近平通話，還有意和習會面，甚至訪問北京，美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）分析，兩人先前一直沒有通話，癥結不僅是關稅、關鍵礦產、噴射引擎零件或電腦晶片的爭端，更重要的是川習兩人截然不同的風格。

川普渴望直接與對手討價還價，但這與大陸方面的談判模式完全相悖。根據前川普政府和拜登政府官員，與習近平開會和通話都經過編排，幾乎不留任何機會給偶發意外。各式各樣的細節，包括時間、翻譯、桌上插花的種類，工作人員都會在事前精細討論，習近平通常是讀出已準備好的講稿。使得川普想伺機出奇制勝，深入探討未曾事先達成共識的具體問題，變得不可能。

如今美中官員可能已針對爭議問題達成某些共識，談好一些細節，習才「應約」和川普通話。