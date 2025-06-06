川習通話 僵局有解 雙方團隊將展開第二次會談

中國大陸官媒報導，美國總統川普和大陸國家主席習近平5日通話，這是川習今年以來第二度通話，也是川普回任後雙方首度通話。習近平表示，美方應撤銷對中國實施的消極舉措，川普則說，美方樂見中國經濟保持強勁增長，雙方團隊近期將展開第二次會談。

央視報導，習近平指出，「校正中美關係這艘大船的航向，需要我們把好舵、定好向，尤其是排除各種干擾甚至破壞，這尤為重要」。根據美方提議，兩國經貿代表在日內瓦舉行會談，邁出了通過對話協商解決經貿問題的重要一步，受到兩國各界和國際社會普遍歡迎，也證明對話和合作是唯一正確的選擇。

川普習近平通話紀錄

習近平表示，雙方要用已經建立的經貿磋商機制，秉持平等態度，尊重各自關切，爭取雙贏。日內瓦會談之後，中方嚴肅認真執行了協議。美方應實事求是看待取得的進展，「撤銷對中國實施的消極舉措」。雙方應增進外交、經貿、軍隊、執法等各領域交流，增進共識、減少誤解、加強合作。

川普表示，十分尊重習近平，美中關係十分重要。美方樂見中國經濟保持強勁增長，美中合作可以做成很多好事，美方將繼續奉行一個中國政策。兩國日內瓦經貿會談很成功，達成了好的協議，美方願同中方共同努力落實協議，美方歡迎中國留學生來美學習。

習近平歡迎川普再次訪中國，川普表示誠摯感謝。兩國元首同意雙方團隊繼續落實好日內瓦共識，儘快舉行新一輪會談。

川普在與習近平通話後，於Truth Soical發文說：「我剛與中國國家主席習近平結束了一通非常良好的電話通話，雙方討論了我們近期達成並同意的貿易協議中一些細節。電話約持續了一個半小時，為兩國帶來了非常正面的結果。」

他還寫道，「關於稀土產品的複雜性，現在應該已無疑慮。我們各自的團隊將在近期於尚待確認的地點會面。美方將由財政部長貝森特、商務部長盧特尼克、以及美國貿易代表葛里爾擔任談判代表。」

川普還透露，「習主席盛情邀請我與第一夫人訪問中國，我也予以回應。作為兩個偉大國家的元首，我們都十分期待這次互訪。」

「這次對話幾乎全程聚焦在貿易議題，並未討論與俄烏戰爭或伊朗相關的任何事宜。我們將在近期公布會談的時間與地點，屆時會向媒體說明。」