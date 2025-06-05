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川習通話 習近平要求撤銷對中消極舉措

中央社／ 台北5日電
大陸官媒報導，川普習近平5日通話。圖為2017年川習會。（路透）
大陸官媒報導，川普習近平5日通話。圖為2017年川習會。（路透）

央視新聞報導，中國國家主席習近平今晚應約與美國總統川普通電話。習近平說，美方應實事求是看待日內瓦會談進展，撤銷對中國實施的消極舉措，他並表達歡迎川普再次訪中；川普表示，美方願與中方共同努力落實協議，並歡迎中國留學生來美學習。

根據報導，習近平在通話中還向川普（DonaldTrump）強調，「美國應當慎重處理台灣問題，避免極少數台獨分裂分子把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地」。

據報導，習近平向川普說，校正「中美關係這艘大船」的航向，需要雙方把好舵、定好向，尤其是排除各種干擾甚至破壞，這尤為重要。

他說，根據美方提議，兩國經貿牽頭人在日內瓦舉行會談，邁出了透過對話協商解決經貿問題的重要一步，受到兩國各界和國際社會普遍歡迎，也證明對話和合作是唯一正確的選擇。雙方要用好已經建立的經貿磋商機制，秉持平等態度，尊重各自關切，爭取雙贏結果。對此「中方是有誠意的，同時也是有原則的」。

習近平說，「中國人一向言必行、行必果」，既然達成了共識，雙方都應遵守。日內瓦會談之後，中方「嚴肅認真執行了協議」。「美方應實事求是看待取得的進展，撤銷對中國實施的消極舉措」。雙方應增進外交、經貿、軍隊、執法等各領域交流，增進共識、減少誤解、加強合作。

根據報導，川普向習近平表示「十分尊重習近平主席」。美中關係十分重要，美方樂見中國經濟保持強勁增長，美中合作可以做成很多好事。美方將繼續奉行「一個中國政策」。

川普並表示，兩國日內瓦經貿會談「很成功，達成了好的協議」，美方願與中方共同努力落實協議。美方「歡迎中國留學生來美學習」。

根據報導，習近平歡迎川普再次訪中，川普則表示誠摯感謝。兩國元首同意雙方團隊繼續落實好日內瓦共識，盡快舉行新一輪會談。

這是習近平、川普自1月中旬以來首度通話，也是川普1月20日回任美國總統以來，兩人首度通話。

關稅 習近平 美中關係 川普

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