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川習通話談貿易 川普：習近平邀請我訪問中國

「非常正面的結果」川習通話1個半小時 川普發文了

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
大陸國家主席習近平（左）與美國總統川普（右）。法新社
大陸國家主席習近平（左）與美國總統川普（右）。法新社

美國總統川普在6月5日與習近平通話後，於Truth Soical發文說：「我剛與中國國家主席習近平結束了一通非常良好的電話通話，雙方討論了我們近期達成並同意的貿易協議中一些細節。這通電話約持續了一個半小時，為兩國帶來了非常正面的結果。」

他還寫道，「關於稀土產品的複雜性，現在應該已無疑慮。我們各自的團隊將在近期於尚待確認的地點會面。美方將由財政部長貝森特、商務部長盧特尼克、以及美國貿易代表葛里爾擔任談判代表。」

川普還透露，「習主席盛情邀請我與第一夫人訪問中國，我也予以回應。作為兩個偉大國家的元首，我們都十分期待這次互訪。」

「這次對話幾乎全程聚焦在貿易議題，並未討論與俄烏戰爭或伊朗相關的任何事宜。我們將在近期公布會談的時間與地點，屆時會向媒體說明。感謝大家關注此事！」

關稅 貝森特 習近平 盧特尼克 川普

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