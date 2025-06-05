川習熱線中 美中何時能達成最終協議？外媒翻歷史經驗：還有得等

美國總統川普和中國國家主席習近平5日透過電話對談，是川普就任美國總統以來兩人首度通話，點燃美中貿易緊張情勢可望降溫，甚至達成最終協議的期待。然而，從歷史經驗來看，美中兩國要達成最終協議，可能還有得等。

彭博資訊報導，2018年川普美國總統首任任期期間，美國和中國大陸經過一輪協商後同意「暫時擱置」糾紛，但美國隨後旋即退出這項協議。在歷經逾18個月進一步協商後，美國和中國大陸終於在2020年1月簽署「第一階段」協議，這段時間關稅攻勢並未停歇。

川普長期以來一直強調，直接與習近平交談是化解美中歧見唯一方法，但習近平原本一直不願意與川普通話，偏好指派顧問協商重要議題。隨著美國和中國大陸互控違反貿易停火協議，美中關係近幾周持續惡化。