快訊

川習通話談貿易 川普：習近平邀請我訪問中國

川習熱線中 美中何時能達成最終協議？外媒翻歷史經驗：還有得等

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
從歷史經驗來看，美國和中國大陸要達成最終協議，可能還有得等。圖／美聯社
從歷史經驗來看，美國和中國大陸要達成最終協議，可能還有得等。圖／美聯社

美國總統川普和中國國家主席習近平5日透過電話對談，是川普就任美國總統以來兩人首度通話，點燃美中貿易緊張情勢可望降溫，甚至達成最終協議的期待。然而，從歷史經驗來看，美中兩國要達成最終協議，可能還有得等。

彭博資訊報導，2018年川普美國總統首任任期期間，美國和中國大陸經過一輪協商後同意「暫時擱置」糾紛，但美國隨後旋即退出這項協議。在歷經逾18個月進一步協商後，美國和中國大陸終於在2020年1月簽署「第一階段」協議，這段時間關稅攻勢並未停歇。

川普長期以來一直強調，直接與習近平交談是化解美中歧見唯一方法，但習近平原本一直不願意與川普通話，偏好指派顧問協商重要議題。隨著美國和中國大陸互控違反貿易停火協議，美中關係近幾周持續惡化。

關稅 習近平 美國 川普

延伸閱讀

被迫接收遭逐移民？彭博社曝：川普出手敦促

北約將提升國防支出？美防長：接近川普要求

川普通話習近平！美股聞聲開高隨後轉跌 台積ADR漲0.1%

梅爾茨將與川普會談 外媒曝：商討關稅、俄烏戰爭

相關新聞

「非常正面的結果」川習通話1個半小時 川普發文了

美國總統川普在6月5日與習近平通話後，於Truth Soical發文說：「我剛與中國國家主席習近平結束了一通非常良好的電...

川習熱線中 美中何時能達成最終協議？外媒翻歷史經驗：還有得等

美國總統川普和中國國家主席習近平5日透過電話對談，是川普就任美國總統以來兩人首度通話，點燃美中貿易緊張情勢可望降溫，甚至...

關稅談判在即 日媒曝：擬向美提「聯手對應大陸」方案

有關美日關稅談判，日本考慮提出美日聯手應對大陸的方案。鑑於大陸管制7種稀土出口、停止向美國採購液化天然氣（LNG），日本...

梅爾茨將與川普會談 外媒曝：商討關稅、俄烏戰爭

德國新任總理梅爾茨今天將在白宮橢圓形辦公室與美國總統川普進行首次面對面會談，這是一場攸關重大的會談，正值歐洲尋求美國喊停...

貿易戰意外發展：車廠擬為稀土移中國生產 打破川普製造回流夢

華爾街日報(WSJ)4日報導，中國管制稀土磁鐵(rare-earth magnets)出口，汽車製造商擔心生產線再過幾周...

關稅緩衝期已過60天 只簽1協議…美商務部長參院遭拷問

紐約時報4日報導，川普政府4月誓言要在90天的關稅緩衝期間，與90個國家簽署貿易協議，可目前已過60天，只與英國簽定只算...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。