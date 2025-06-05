梅爾茨將與川普會談 外媒曝：商討關稅、俄烏戰爭

德國新任總理梅爾茨今天將在白宮橢圓形辦公室與美國總統川普進行首次面對面會談，這是一場攸關重大的會談，正值歐洲尋求美國喊停即將加徵的關稅、並爭取美國繼續支持烏克蘭之際。

綜合法新社和路透社報導，現年69歲的保守派人士梅爾茨（Friedrich Merz）上個月當選總理接掌歐洲最大經濟體德國，他計劃與川普共進午餐並進行一對一會談。分析人士指出，這次會談可能會為未來數年的美德關係定下基調。

德國出口導向經濟受到美國關稅衝擊的損失可能大於其他國家，而德國也是支持烏克蘭抵禦俄羅斯入侵的第2大軍事和財政援助國，僅次於美國。

此時正值美歐跨大西洋關係陷入廣泛摩擦，川普政府打破慣例，干預歐洲內政、與右翼政治運動結盟，並挑戰歐洲的移民和言論自由政策。

鑑於外國領袖近期在白宮橢圓形辦公室的幾次會談，都因川普的錯誤指控而氣氛緊張，例如烏克蘭與南非總統的白宮行皆不甚愉快，梅爾茨此次訪問華府備受關注。

梅爾茨和他的隨行人員已向其他領導人尋求應對川普的建議，以避免發生衝突。

這次會晤將於北大西洋公約組織（NATO）召開重要峰會的前幾週登場，由於川普揚言將不再援助那些未達國防開支目標的盟友，使這個西方軍事聯盟壓力與日俱增。

梅爾茨希望，他承諾大幅提升德國在北約的國防支出，能讓川普滿意；他也希望，雙方在應對俄羅斯問題上能找到共同立場。

德國政府發言人柯內留斯（Stefan Kornelius）表示，梅爾茨以「非常平靜與愉快的心情」，期待與川普的首次面對面會晤；他還說，雙方「至今關係非常良好」。