Fed調查顯示75%企業已漲價轉嫁關稅成本 凸顯決策挑戰

美國紐約聯準銀行的最新調查顯示，約75%美國企業都已調漲產品售價，以因應美國總統川普的激進貿易政策，聯準會（Fed）褐皮書也顯示美國經濟活動減弱、物價攀升、聘僱減緩，凸顯Fed決策的挑戰艱鉅。

紐約聯準銀行4日發布的地區企業調查報告顯示，約75%的企業都至少把一部分新增的成本轉嫁給消費者。這份報告是紐約聯準銀行在5月2-9日針對紐約與北紐澤西地區的企業進行調查，當時是川普政府大幅調降中國大陸關稅、從145%陡降到30%之前。

根據報告，5月約77%的服務業者把因為關稅所拉高的成本，部分轉嫁給客戶，約75%的製造商也轉嫁部分成本。約45%的服務業者和近33%的製造商則是完全轉嫁新增的成本。

調查也發現，企業調漲價格的素速度很快，「超過半數的製造商和服務業者表示，在遭遇關稅相關成本增加後，逾一個月內調漲價格，許多都是在一天或是在一周內」調漲。

報告也指出，關稅的衝擊廣泛，約90%的製造商、75%的服務業者都指出，會使用某種形式的進口產品。製造商表示，截至5月初所支付的平均關稅稅率為35%，服務業者估算為26%，都遠高於六個月前。

Fed同日發布的褐皮書也顯示，最近幾周的經濟活動減弱或停滯，「所有地區都回報，居高不下的經濟與政策不確定性水準，已導致家庭與企業決策的躊躇與審慎態度」。這份報告是根據截至5月23日，對12家聯準銀行轄區的失業與社區聯絡人進行訪調與訪談的內容製作。

報告指出，物價以「溫和」步調上漲，但「廣泛聯絡人都回報，預期成本和物價未來將加速走揚」，一些地區預期漲幅將「強勁、顯著或大幅」，計劃轉嫁關稅相關成本的企業，預期將在三個月內採取行動。商業聯絡人指出，消費者沒有在支出，且形容勞動市場「持平」。

這也再度證實Fed決策前景的艱鉅挑戰，也印證了Fed官員對降息的審慎態度。今年沒有決策投票權的明尼亞波利聯準銀行卡斯哈里4日表示，Fed目前條件仍適合等待，能先觀察關稅政策對經濟的衝擊，再調整利率，呼應其他官員近來的說法。