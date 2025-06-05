川習通話沒譜？彭博：川普半夜睡不著發文抱怨 顯示美中僵局加深

美國總統川普屢將他與中國國家主席習近平的直接對話，形容成全球兩大經濟體化解貿易戰的關鍵。但北京方面則表明，這通電話並非無條件。彭博報導，如此堅定的立場顯然讓川普難以成眠。

「我喜歡中國國家主席習近平，過去如此，未來也是，但他真的非常強硬，極難與他達成協議！」川普在美東時間4日凌晨2點17分於真實社群發文抱怨。他的發言正值美方官員連日聲稱兩人即將通話之際。

外界尚不清楚中方究竟要求白宮讓出什麼條件，才能換得一次領袖通話。但川普連番公開喊話未獲回應，現在已愈來愈像是一場無解僵局。同時，北京開始轉向歐洲釋出善意，而歐洲也正陷入與川普的關稅糾紛。

「若中方不願通話，可能表示他們無意配合，或正在刻意保留籌碼，」川普第一任期的資深顧問安蕭（Kelly Ann Shaw）分析，「若兩國領袖遲遲未通話，恐怕美中關係將在緊張加劇後，才有可能回穩」。

這場僵局的核心，在於雙方迥異的談判風格，若無法調整，恐對雙邊關係造成更深層衝擊。

川普偏好直接與對方領導人談判，力求當場拍板；中國官員則習慣由較低層級官員先行擬定成果，再考慮高層會晤。近來川普與南非、烏克蘭領袖在白宮的激烈交鋒場面，恐怕也讓北京對川普的談判方式感到擔憂。

●兩國談判方式南轅北轍 美中分歧難解

「雙方根本上就有落差，」前白宮代理幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）3日接受彭博電視訪問表示，「川普總統希望在最高層級直接對話，但中國不是這樣做生意」。

儘管美中仍有可能達成協議，但雙方對協議內容的期待顯然大相逕庭。

北京方面希望美國能放寬對高階晶片的出口限制，特別是在人工智慧與軍事應用領域，同時也尋求擴大中國企業在美國的投資機會。中方也可能願意增加美國農產品進口，以換取美方讓步。

然而，撤銷拜登政府時期大幅擴張的先進科技出口管制，對華府而言在政治上幾乎不可能。無論民主黨或共和黨，目前在中國構成國安威脅這一點上罕見地立場一致。

華府官員也普遍認為，中國數十年來透過低價傾銷商品搶占美國市場，嚴重威脅美國的就業與產業，因此要求中方作出實質讓步。

雙方各說各話，在「稀土」議題上格外明顯。稀土金屬是美國國安供應鏈、特別是汽車業的重要原料。

川普與其團隊指控中國違反5月中旬雙方達成的貿易協議。該協議中，美中同意大幅降低關稅，中方也承諾撤回先前為報復美方關稅所實施的多項措施。

根據華府的理解，中方應立即重新開放稀土出口許可，讓先前被斷供的美國企業能恢復採購；但北京遲遲未有動作，使協議誠信再度遭質疑。

這一切與川普第一任期形成鮮明對比。當時中方僅用10周時間就宣布習近平將赴佛州海湖莊園與川普會談，隨後不到3年，雙方便簽下「第一階段貿易協議」，中國承諾大幅增加美國商品進口。然而，該協議在拜登上任後逐漸失效。

如今，儘管北京表面仍試圖維穩，但美中關係卻在更短時間內迅速惡化。

●川習1月通話後關係急轉直下 中方抗壓更顯底氣

川普今年1月就職前，習近平曾致電祝賀，表示希望美中關係能有良好開局，雙方也同意保持聯繫。

但數日後，川普便開始點名中國在芬太尼問題上的合作表現，對這個本來被視為雙邊少數有共識的領域發起攻擊。北京一再強調，美國濫用芬太尼的根本原因是本土需求，並認為中國在打擊非法走私上功不可沒，美方應「表示感謝」。

隨後，川普宣布對中國商品加徵20%關稅，掀起雙方你來我往的報復行動，實質上形成一種貿易封鎖。儘管美國聯邦法院後來裁定這些關稅非法，川普的施壓槓桿因此受損，但該裁決目前仍被凍結，等待上訴法院審理，這期間關稅依然有效。

如今，習近平之所以對與川普直接互動存疑，部分原因是中國在這一輪貿易戰中處於相對有利地位。

作為全球第二大經濟體，中國已加速降低對美依賴、開拓其他市場，加上國內民意在面對川普威脅時較團結，而美國則在經濟與國防政策全面調整中，日益疏遠盟友與對手。

「問題之一在於，川普試圖用談判來常態化他的貿易侵略行為，」上海華東師範大學國際關係教授馬奧尼（Josef Gregory Mahoney）指出，「另一個問題是，他本質上仍是機會主義者，就算協議達成，也難保他或下任政府會遵守承諾」。