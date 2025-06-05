越南提零關稅能換美零關稅？美商務部長斬釘截鐵回：「絕對不會」

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，即使河內取消對美國商品的所有關稅，華府也不會做出對等回應。他指出，越南向美國轉口大量來自中國大陸的產品。

彭博資訊4日報導，共和黨籍聯邦參議員甘迺迪（John Kennedy）質詢盧特尼克，若越南決定取消對所有美國進口商品的關稅和貿易壁壘，美國是否會採取對等措施。盧特尼克回答應道：「「絕對不會，絕對不會，那將是我們能做的最愚蠢的事。」並形容這樣的潛在協議是「一筆糟糕的交易」。

盧特尼克補充說，越南對美國的商品出口額達1250億美元，而自美國進口的商品僅為1250萬美元，但他未說明這一數據所涵蓋的期間。

他進一步指出：「他們從中國購買了價值900億美元的商品，然後加價後再轉賣給我們，所以這只是一條中國商品流向美國的通道。」不過但他也暗示，若越南決定停止對美轉口中國大陸的商品，雙方或許仍有一定的談判空間。

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彭博資訊指出，包括蘋果公司和耐吉公司在內，許多美國品牌都在越南擁有製造合作夥伴。這些供應商通常自中國大陸進口材料與零組件，並在越南完成最終組裝。若川普總統最終決定對越南徵收高額關稅，這些美國企業恐將受到衝擊。

根據美國貿易代表署（USTR）的數據，2024年越南對美出口額為1366億美元，而自美國進口的金額僅為131億美元。依川普對等關稅政策，這項高達1235億美元的貿易順差面臨46%的關稅，為美國對貿易夥伴課徵的最高稅率之一。

路透本周稍早報導，華府已向河內提出強硬的關稅談判要求，其中包括要求減少對中國大陸材料與零組件的依賴。